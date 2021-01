Mundo O governo da Escócia mandou a população ficar em casa em janeiro

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Sturgeon afirmou que a nova variante da covid-19 responde por quase metade dos novos casos no país. (Foto: Reprodução)

A primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, anunciou nessa segunda-feira (4) que essa nação britânica entrará mais uma vez um confinamento “similar ao de março passado” para controlar o aumento dos contágios atribuídos à nova variante do coronavírus.

“Decidimos introduzir, a partir da meia-noite, durante todo o mês de janeiro, um requisito legal de permanecer em casa, exceto para fins essenciais (…), similar ao confinamento de março passado”, declarou a premiê.

Sturgeon afirmou que a nova variante da covid-19 responde por quase metade dos novos casos no país.

As escolas serão fechadas para todos também, com exceção dos filhos dos trabalhadores considerados essenciais e das crianças com necessidades especiais. Restaurantes e bares já haviam sido fechados anteriormente, podendo apenas fazer entregas.

“Estou mais preocupada com a situação que enfrentamos agora do que em qualquer momento desde março”, disse Sturgeon ao Parlamento escocês. “Como resultado dessa nova variante, o vírus aprendeu a se disseminar muito mais rápido e definitivamente acelerou nas últimas semanas.”

No Reino Unido, a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte vêm implementando suas próprias medidas contra a covid-19, embora tentem coordenar as ações.

O governo britânico passou o ano tentando equilibrar a necessidade de fechar o país para conter o vírus sem prejudicar a economia. A primeira quarentena nacional em maio provocou uma queda de 25% na produção econômica. O país conseguiu uma recuperação parcial, mas ela vem sendo comprometida com as novas restrições.

Catalunha

Na Catalunha, o governo regional anunciou nessa segunda que vai aumentar as restrições para combater o avanço da pandemia, proibindo os moradores de saírem de seus municípios, menos por motivos considerados essenciais, fechando academias e shoppings.

Comércios de até 400m² poderão abrir durante a semana. No entanto, durante o fim de semana, apenas os estabelecimentos considerados essenciais, como farmácias, poderão funcionar.

As novas restrições na Catalunha, que tem o segundo maior número de infecções e mortes na Espanha depois de Madri, começarão nesta quinta-feira (7) e irão durar até 17 de janeiro.

“Temos que interromper a transmissão e a principal forma de fazer isso é reduzir toda a atividade social”, disse o chefe de saúde catalão Alba Verges, acrescentando que a ajuda financeira será dada aos setores mais atingidos pelas novas restrições.

As novas medidas não afetarão bares e restaurantes, que ainda podem receber clientes durante o café da manhã e o almoço, além de poder entregar refeições em casa.

Outras regiões como a Andaluzia, Murcia e Extremadura anunciaram novas medidas nos últimos dias. Madrid continua a ter restrições mais leves do que a maioria do país, mas bloqueou alguns distritos com uma taxa de infecção mais alta.

A Espanha é um dos países mais atingidos pela pandemia, registrando mais de 50 mil mortes e cerca de 2 milhões de casos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo