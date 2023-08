Agro O governo do Estado lançou oficialmente a Missão Israel Agritech 2023

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Objetivo da missão é promover uma imersão em inovação e tecnologia para agronegócio e agricultura familiar. Foto: Taís Teixeira/Sedec Objetivo da missão é promover uma imersão em inovação e tecnologia para agronegócio e agricultura familiar. (Foto: Taís Teixeira/Sedec) Foto: Taís Teixeira/Sedec

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho lançou oficialmente a Missão Israel Agritech 2023 nesta terça-feira (8), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O lançamento foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) em conjunto com o grupo empresarial Lide Rio Grande do Sul e a Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria (Bril Chamber). Com a iniciativa, objetiva-se formar um grupo de empreendedores para participar da missão, cuja meta é promover uma imersão em inovação e tecnologia para agronegócio e agricultura familiar.

A viagem para Israel será de 15 a 19 de outubro, período em que será possível a visitação à Agritech (uma das principais de inovação e tecnologia do mundo) e à 21ª Cúpula Global de Tecnologia Agríocola, em Tel Aviv. Além disso, o grupo percorrerá Haifa, Jerusalém e Beer Sheva. Até o momento, a comitiva terá a presença do vice-governador Gabriel Souza e do secretário da Sedec, Ernani Polo.

Polo salientou que Israel é um destino ligado diretamente à modernização tecnológica agrícola – realidade que dialoga com o Estado, já que 40% do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho vem do agronegócio.

“O governo estadual segue uma agenda de desenvolvimento que tem, como um dos pilares, as missões internacionais. Esse tipo de ação viabiliza o contato com conhecimento tecnológico para posterior aplicação no Estado, visando atualizar nossos sistemas produtivos e, consequentemente melhorar nossos resultados, impulsionando a economia”, explicou o secretário. “Muitas oportunidades surgem desse contato direto, favorecendo um ambiente de geração de negócios para os empreendedores e também para o Rio Grande do Sul.”

“O Estado já manifestou interesse em instalar um centro de desenvolvimento, inovação e tecnologia para o agronegócio no Parque de Exposições Assis Brasil, local onde ocorre a Expointer. Israel dispõe de um mercado de alta eficiência tecnológica para atender a esse propósito”, afirmou o diretor regional da Bril Chamber, Sebastian Watenberg.

“Queremos entender quais são as tecnologias que estão voltadas para o agro, de que forma implementar esses benefícios, criar negócios e trazer as empresas israelenses para o Estado, estabelecendo uma boa relação a fim de melhorar a qualidade do nosso agro”, ressaltou o presidente do LIDE Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandez.

Sobre a feira

A Agritech é uma das principais feiras de tecnologias voltadas para o agronegócio, e ocorre em Tel Aviv, Israel. A edição deste ano ocorrerá em 17 e 18 de outubro e apresentará as mais recentes tecnologias e soluções agrícolas, hídricas e alimentares de 120 empresas líderes globais e 50 startups de agrotecnologia, tecnologia aquática e tecnologia de alimentos em 3 mil metros quadrados de espaço de exposição.

Além disso, a Agritech 2023 oferecerá conferências profissionais com 100 palestrantes de renome mundial e uma plataforma para a realização de negócios. Um programa de excursões está disponível para os interessados ​​em explorar os centros de inovação e de tecnologia agrícola, hídrica e alimentar de Israel.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/o-governo-do-estado-lancou-oficialmente-a-missao-israel-agritech-2023/

O governo do Estado lançou oficialmente a Missão Israel Agritech 2023

2023-08-08