Esporte Definidas as seleções classificadas para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

A atacante Le Sommer, da França, encara a Austrália neste sábado (12). Foto: Divulgação/FIFA A atacante Le Sommer, da França, encara a Austrália neste sábado (12). (Foto: Divulgação/FIFA) Foto: Divulgação/FIFA

Os jogos das quartas de final da Copa do Mundo Feminina foram definidos nesta terça-feira (8). As partidas eliminatórias das oitavas foram movimentadas, com algumas decisões nos pênaltis e equipes favoritas sendo eliminadas.

Os duelos das quartas de final iniciam nesta quinta-feira (10) e seguem até sábado (12).

Holanda x Espanha

Abrindo os jogos, Holanda e Espanha se enfrentam na quinta, 10, às 22h (horário de Brasília). Ambas equipes tiveram boas vitórias nas oitavas. A seleção holandesa venceu a África do Sul por 2 a 0 e a Espanha goleou a Suiça por 5 a 1.

Japão x Suécia

Na madrugada de sexta-feira (11), às 4h30 (horário de Brasília), o Japão enfrenta a Suécia. Uma das favoritas, o Japão eliminou a Noruega por 3 a 1 e segue na disputa pelo bicampeonato. Já a Suécia, mandou o favorito, Estados Unidos, para casa, em partida decidida nos pênaltis.

Austrália x França

As anfitriãs, Austrália, enfrentam a França, no sábado (12), às 4h. A equipe venceu a Dinamarca nas oitavas e segue com a esperança de erguer a taça dentro de casa. A França mostrou o favoritismo no último jogo contra a surpresa Marrocos, numa sonora goleada de 4 a 0.

Inglaterra x Colômbia

Encerrando os jogos das quartas, Inglaterra que passou da Nigéria nos pênaltis, e enfrenta a única representante da América do Sul, Colômbia, no sábado, às 7h30.

2023-08-08