O governo do Estado recupera a Interpraias, no Litoral Norte

Mais de 60 quilômetros de asfalto serão restaurados na ERS-786, no Litoral Norte. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, deve concluir as obras antes da temporada de verão 2020-2021.

“Com a proximidade dos meses de veraneio, estamos nos antecipando e solucionando os problemas críticos, no intuito de melhorar as condições de trafegabilidade dessa importante rodovia”, salienta o secretário Juvir Costella. “A partir desse planejamento, buscamos proporcionar a segurança necessária para a população se deslocar às praias.”

As frentes de serviço estão concentradas em Cidreira e Nova Tramandaí. No primeiro trecho, remendos profundos são executados. O trabalho consiste na retirada e substituição do asfalto danificado, com o objetivo de eliminar deformações da pista.

No segmento de Nova Tramandaí, a substituição do material já foi concluída, e a pista está recebendo nova capa asfáltica. “A expectativa da autarquia é oferecer um deslocamento mais confortável e seguro aos veranistas, contribuindo para reduzir os acidentes nas rodovias durante a alta temporada”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino. As ações na rodovia, conhecida como Interpraias, são realizadas dentro do cronograma dos serviços de manutenção da superintendência regional do Daer em Osório.

Ativos

Criado em 2018, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado (Cira) ganhou um espaço próprio, localizado no Palácio do Ministério Público, no Centro de Porto Alegre. A inauguração teve a presença do governador Eduardo Leite, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, do secretário da Fazenda, Marco Aurelio Cardoso, e do procurador-geral de Justiça, Fabiano Dallazen.

Instituído pelo Decreto nº 54.191/2018, o Cira é formado pela Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, pelo Ministério Público (MP-RS) e pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE). O Cira tem como objetivo realizar ações conjuntas e garantir efetividade à recuperação de ativos, que já resultaram na regularização de mais de R$ 230 milhões. Atualmente, são cerca de 40 casos em análise, em diversas etapas de atuação.