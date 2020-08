Em meio à pandemia, o governo federal vai abrir uma licitação para a compra de mais de 300 mil notebooks, monitores e desktops para servidores. Hoje, 47% dos servidores federais estão em teletrabalho. O valor de partida será de R$ 1,5 bilhão, e o edital deve sair em setembro. As informações são da Coluna do Estadão, do Jornal O Estado de S. Paulo.

Há uma expectativa de economizar cerca de R$ 420 milhões com a centralização da compra. “É um investimento. Computador já era o principal instrumento de trabalho da maioria de servidores. Com a pandemia, é ainda mais relevante”, disse à Coluna Cristiano Heckert, da Secretaria de Gestão, do ministério da Economia.

Com menos funcionários trabalhando presencialmente, o governo conseguiu economizar, até julho, mais de R$ 450 milhões em aluguel, luz, limpeza, etc. Isso já dá pra tapar o “buraco” dos computadores, dizem.

Doações para o governo

Os prazos para recebimento de doações para enfrentamento da situação de pandemia causada pela Covid-19 foram ampliados pelo Ministério da Economia (ME). Dois certames foram reabertos: o Chamamento Público nº 1/2020 para o recebimento de itens como máscaras, luvas, termômetros e álcool em gel; e o Chamamento Público nº 2/2020 voltado a doações de desktops, notebooks e tablets, que serão utilizados pelos servidores federais para exercerem as atividades via trabalho remoto.

Até o momento, o governo federal arrecadou o equivalente a R$ 30,3 milhões em doações para auxiliar no combate à pandemia e na manutenção da prestação de serviços públicos.

As inscrições para doação podem ser realizadas até as 18h do dia 01 de outubro pelo e-mail doacoes@economia.gov.br, via protocolo eletrônico ou peticionamento eletrônico. Após essa data, doações de qualquer item destinado à prevenção do coronavírus poderão ser realizadas por meio da plataforma Reuse do governo federal.

As doações devem atender aos requisitos mínimos estabelecidos nos editais e poderão ser entregues em qualquer localidade do país. Qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira em situação regular no país, poderá se habilitar para a doação, mediante inscrição via internet. O chamamento faz parte das iniciativas de mobilização e estímulo a doações realizadas pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital (SEDGG).

Além do Chamamento Público, cidadãos e empresas podem doar por meio de Manifestação de Interesse, que inclui doações com ou sem ônus para o governo. Primeiro, o usuário deve se cadastrar no portal Gov.br. Após completar o cadastro, basta acessar a plataforma Reuse e incluir as doações na opção “quero doar”.

O interessado deve incluir as informações sobre o produto ou serviço, anexar fotos e indicar se a doação é para um órgão específico (opcional). Ao finalizar, a oferta do doador será analisada pela Central de Compras do ME. Concluída a avaliação, o anúncio do doador será publicado automaticamente pelo Reuse e ficará disponível durante dez dias. As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo e do Ministério da Economia.