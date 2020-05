Expodireto Cotrijal O governo gaúcho autorizou a reabertura parcial dos shopping centers na maior parte do Estado

Por Redação O Sul | 14 de Maio de 2020

Centros comerciais de regiões sob bandeira vermelha só podem atender mediante tele-entrega ou drive-thru. (Foto: Divulgação)

Uma portaria publicada nesta quinta-feira (14) pelo governo gaúcho autorizou os shopping centers da maior parte do Rio Grande do Sul a reabrirem suas portas, mediante exigências previstas no plano de distanciamento controlado em vigor desde o começo da semana. A liberação não vale para áreas com bandeira vermelha (risco alto) para o coronavírus – status atual da Região 29, que abrange Lajeado e outras 36 cidades.

Para retomar as atividade, os centros comerciais têm que manter fechados serviços de buffet de restaurantes e lancherias, provadores de roupas nas lojas, bem como cinemas, teatros, bares, pubs e “lounges” e outros espaços de lazer. Além disso, as operações não podem extrapolar o limite de 50% de trabalhadores e 50% de consumidores, inclusive nos estacionamentos de veículos.

Também é obrigatório que os estabelecimentos da modalidade tenham os seus próprios protocolos de contingência, com medidas de prevenção e fornecimento de EPIs (equipamentos de proteção individual) adequados aos trabalhadores. Deve ser afixado, em local visível ao público e aos colaboradores, cartazes com orientações sobre ventilação, limpeza, higienização, uso de máscara e distanciamento entre as pessoas.

A portaria determina, ainda, a desativação de todos os bebedouros, delimitação do espaço de distanciamento entre mesas e bancos e do número de pessoas nos elevadores e escadas-rolantes. Outro impedimento se refere a atividades: exposições, atividades promocionais, ofertas de produtos para degustação dentro dos shoppings e outros eventos estão proibidos, até segunda ordem.

Na já mencionada bandeira vermelha, as vendas estão restritas somente por sistema de tele-entrega ou “drive-thru”. Se a indicação for de bandeira preta (altíssimo risco), estabelecimentos não essenciais estarão proibidos de funcionar – nenhuma região do mapa gaúcho recebeu essa classificação no modelo, que será atualizado neste fim de semana.

“Proprietários e administradores deverão observar semanalmente a bandeira estabelecida para sua região”, ressalta o site do Palácio Piratini. “A divulgação das bandeiras ocorre aos sábados, com validade a partir da segunda-feira seguinte. Os protocolos obrigatórios devem ser respeitados em todas as bandeiras.”

O não cumprimento do regramento disposto na portaria pelos shopping centers, centros comerciais e estabelecimentos similares implicará a abertura de processo administrativo sanitário, nos termos da Lei 6.437/1977, relativa à legislação sanitária federal.

Outras medidas

– Disponibilizar álcool gel 70% dentro das dependências do estabelecimento;

– Monitorar a temperatura de todas as pessoas para ingresso por meio de termômetro digital infravermelho;

– Utilização obrigatória de máscaras para clientes, funcionários, lojistas e colaboradores;

– Controlar o acesso de pessoas com senhas ou outro meio eficaz, de modo a respeitar o limite da capacidade e evitar aglomeração, bem como manter o controle do fluxo de pessoas durante o período de funcionamento;

– Garantir distanciamento mínimo de 2 metros nas filas em frente a balcões de atendimento ou caixas ou no lado externo do estabelecimento, sinalizando no chão a posição a ser ocupada por pessoa;

– Manutenção de fluxos de movimentação de sentido único nas entradas e saídas;

– Organizar os serviços prestados nos fraldários (como espaço para papinhas, amamentação, troca, dentre outros) para evitar aglomeração e reforçar a higiene desses ambientes;

– Substituir, na praça de alimentação, as bandejas por materiais descartáveis. Não sendo isso possível, realizar a higienização com álcool 70% e/ou preparações antissépticas ou sanitizantes de efeito similar após cada uso;

– Adotar sistemas de escalas, de revezamento de turnos e de alterações de jornadas, para reduzir fluxos, contatos e aglomerações de trabalhadores;

– Priorizar a modalidade de trabalho à distância (home office) a todos os trabalhadores que assim possam realizar suas atribuições sem prejuízo às atividades.

(Marcello Campos)

