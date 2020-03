Notícias O governo gaúcho entregou 31 viaturas e mais de 250 computadores para a Polícia Civil

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Orçado em quase R$ 4 milhões, lote reforçará ações em diversas unidades da corporação. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini)

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, nessa quinta-feira o governador gaúcho Eduardo Leite e seu vice Ranolfo Vieira Júnior, que acumula o cargo de secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, entregaram 31 viaturas, 265 computadores (incluindo 15 notebooks) e 13 binóculos para a Polícia Civil. O objetivo é reforçar as ações da corporação na Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado.

“São quase R$ 4 milhões investidos em viaturas e equipamentos que qualificam a atuação da nossa Polícia Civil, pois darão melhor estrutura técnica para os agentes”, destacou o chefe do Executivo após a entrega simbólica das chaves em uma cerimônia no Palácio Piratini, no Centro Histórico.

“Importante frisar que estas viaturas são as últimas sem a semiblindagem”, acrescentou o governador. “O Estado já fez um processo de registros de preços para aquisição dos veículos [também para a Brigada Militar], que são um pouco mais caros por conta da blindagem do capô, do para-brisa e das portas laterais, mas vão garantir maior proteção à vida dos nossos policiais e aprimorar o enfrentamento à criminalidade.”

De acordo com Ranolfo, a entrega “representa a priorização do governo para o investimento qualificado na Segurança Pública, uma das premissas do programa “RS Seguro”, tanto para melhorar o serviço ao cidadão quanto para oferecer melhores condições de trabalho aos agentes”.

Além disso, o Estado obteve o descontigenciamento de valores do Fundo Nacional de Segurança Pública que, somados aos cerca de R$ 10 milhões que o Rio Grande do Sul já recebeu, irão representar R$ 30 milhões para investir na área nos próximos meses.

“Temos ainda o Piseg [Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública]”, acrescentou o vice-governador. “Na quarta-feira, reunimos operadores de segurança de todas as regiões policiais e de todas as nossas vinculadas com o objetivo de orientar essas pessoas que estão lá na ponta e prepará-las para explicar o programa e fomentar os empresários das suas regiões a colaborar, por meio da compensação de até 5% do ICMS devido em prol da Segurança.”

Lote

– 10 viaturas ostensivas (com emblema da Polícia Civil), orçadas em um total de R$ 923 mil, oriundos do saldo de um convênio de emenda parlamentar de bancada em 2017. O destino serão dez delegacias de Porto Alegre;

– 21 viaturas discretas (sem identificação externa). O investimento foi de R$ 1,6 milhão, doado pela Seapen (Secretaria Nacional de Segurança Pública) para o Projeto Modernização das Delegacias de Homicídios. Esses veículos vão para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, na capital gaúcha, e delegacias de homicídio de diversos municípios.

– 250 computadores. A um custo de R$ 1,25 milhão, a aquisição conta com verba da Consulta Popular 2018/2019 e do Fesp (Fundo Estadual da Segurança Pública) de 2019. Os equipamentos serão distribuídos para vários municípios do Estado, incluindo os integrantes do RS Seguro: Porto Alegre, Alvorada, Canoas, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Tramandaí e Viamão.

– 5 notebooks, com recursos do Fesp de 2019, os equipamentos foram adquiridos por cerca de R$ 87 mil e serão distribuídos aos seguintes órgãos: Delegacia de Polícia Regional de Porto Alegre (1), Delegacia de Polícia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (1), 3ª DIN/Denarc (1), Gabinete DPGV (1), Conselho Superior de Polícia (1), Divisão de Planejamento e Coordenação (2),

Delegacia de Polícia Regional Metropolitana de Canoas (1) e Departamento de Tecnologia e Informática Policial (7).

– 13 binóculos, a um custo de R$ 18 mil, com os recursos são oriundos da Consulta Popular 2018/2019, que serão enviados a órgãos de Gravataí (2), Paraí (1), Fazenda Vilanova (1), Lajeado (1), Paverama (1), Osório (3), Vacaria (3) e Colorado (1).

(Marcello Campos)

