Brasil O governo traz de volta da África 134 brasileiros por causa da pandemia

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

O desembarque foi realizado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. (Foto: Reprodução)

Com apoio de diferentes embaixadas e contando com a ajuda do Ministério da Defesa e do Ministério do Turismo, quase 40.000 brasileiros já foram repatriados pelo governo nessa pandemia. O último voo bancado pelo governo veio da África nesta semana com um grupo grande de brasileiros.

Vindos de aeroportos de Burkina Faso, Nigéria, Senegal e Guiné Bissau e somando-se aos brasileiros que já estavam em Gana, o voo fretado pelo governo, partiu da capital de Gana, Acra, com 134 brasileiros. O desembarque foi realizado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com familiares aguardando boa parte dos passageiros, mesmo às 2h da manhã.

“Este voo é mais uma prova de que ninguém ficará para trás, como determinou nosso presidente da República. A Embratur participa com grande satisfação desta operação, pois sabemos da importância enorme desta ajuda para as famílias neste momento de pandemia”, diz o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto.

O áudio de um vídeo feito pelo presidente Jair Bolsonaro no mesmo dia do voo foi apresentado aos passageiros pelo piloto do voo da Azul. Na mensagem, o presidente afirma: “vocês que acabaram de retornar ao Brasil vindos de Gana e outros países da África: digo que vocês são muito bem-vindos e que esta é a terra de vocês e de todos nós”.

Argentina

A Aerolíneas Argentinas realizará no mês de agosto voos especiais humanitários para argentinos ou residentes na Argentina que necessitam viajar por motivos familiares, de trabalho etc. As operações de repatriação serão semanais, saindo do aeroporto de Guarulhos.

Em todas as segundas-feiras de agosto (3, 10, 17, 24 e 31), os voos sairão de São Paulo às 19h, com chegada em Buenos Aires às 21h55. Partindo da capital argentina nos mesmos dias, a saída é às 15h, chegando em Guarulhos às 17h45.

Vale ressaltar que, do Brasil para a Argentina, só estão permitidos embarques para argentinos ou residentes no país. E, de lá para cá, somente brasileiros ou residentes no Brasil podem embarcar nos voos.

As vendas estão disponíveis para os agentes de viagens por meio de todos os GDSs e também no site da companhia aérea.

Bolívia

Mais de 6,5 mil brasileiros que estavam na Bolívia foram repatriados, informou o Ministério da Defesa. A ação ocorrida em Corumbá, Mato Grosso do Sul, foi encabeçada pelo Comando Conjunto Oeste, por intermédio da Força Terrestre Componente Pantanal (FTC Pantanal). O comando atuou em apoio aos órgãos governamentais de saúde, de segurança pública e fiscalização.

Segundo a pasta, desde março, cerca de 150 militares e 30 viaturas do Comando da 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira e da 18ª Companhia de Comunicações implementaram a montagem de toda a estrutura de recepção e balizamento dos cidadãos, durante o processo de entrada no Brasil.

