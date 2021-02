Esporte O Grêmio enfrenta o São Paulo na Arena em busca de vaga na Libertadores

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Com 56 pontos e 13 vitórias, o Grêmio pode terminar a rodada na quinta colocação, em caso de vitória. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

O Grêmio e São Paulo entram em campo neste domingo às 20h30 na Arena do Grêmio, em um confronto por uma vaga nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, e que dá acesso direto a Libertadores. Com o retorno dos atletas suspensos e preservados, o técnico Renato Portaluppi definiu o time para a 36ª rodada do Brasileirão.

Com 56 pontos e 13 vitórias, o Grêmio pode terminar a rodada na quinta colocação, em caso de vitória, com o mesmo número de pontos do quarto colocado – o próprio São Paulo. Para isso, o Tricolor também observa o jogo entre Ceará e Fluminense, que acontece na segunda-feira (15). Se os cariocas não vencerem, podem chegar ao máximo de 58 pontos.

Último treino

A sessão de treinos da manhã do sábado (13) teve foco na área tática e em bola parada. Os jogadores se apresentaram no CT Luiz Carvalho pouco antes das nove horas e iniciaram o treino com exercícios de ativação e aquecimento, propostos pela preparação física. Em seguida, Renato separou os jogadores escolhidos para iniciar a partida e fez uma atividade de movimentações táticas. A escalação não é pública, mas Renato deve contar com alguns retornos importantes, entre eles Victor Ferraz e Diego Souza – que não atuaram na vitória sobre o Botafogo por suspensão – e Vanderlei, preservado. Ao fim do treino, os atletas também treinaram jogadas de bola parada ofensiva e defensiva, finalizações, disputaram um treino recreativo e rumaram à concentração, no hotel Deville.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte