Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

O Tricolor irá usar a possibilidade para receber o valor de R$ 10 milhões. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Com a queda nas receitas, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro poderão receber um “fôlego” nas finanças a partir de uma linha de crédito, que está sendo disponibilizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Um dos clubes que irá aderir ao aporte financeiro, sem juros, será o Grêmio. O Tricolor irá usar a possibilidade para receber o valor de R$ 10 milhões, ao qual tem direito do montante total de R$ 100 milhões disponibilizado aos times.

Lateral Jorge

Com a saída antecipada de Caio Henrique, gerou-se especulações sobre a nova reposição para a lateral-esquerda do Grêmio. Uma das alternativas que foi ventilada, no entanto, está descartada pela direção do Tricolor: Jorge, que está no Mônaco.

A posição foi revelada pelo vice-presidente, Cláudio Oderich, em entrevista à Rádio Grenal: “Especulação completamente sem fundamento. Mais uma invenção”, classificou o dirigente.

Revelado pelo Flamengo, Jorge defendeu o Santos de Jorge Sampaoli, no ano passado. Atuou em 35 partidas, marcou dois gols. O bom desempenho resultou em convocação para a Seleção Brasileira. Atualmente, está no Mônaco, onde tem contrato até o final de junho de 2021.

Com a crise em meio à paralisação do futebol, a busca por um nome no mercado se mostra como um cenário distante. Com a saída de Caio Henrique, Bruno Cortez, então titular da posição, passa a ser a única peça do elenco profissional. Mas a posição deverá ganhar o incremento de reforços da base e a solução para a lateral-esquerda pode estar “em casa”. Guilherme Guedes é o principal candidato.

