Esporte TV Pampa retoma transmissões ao vivo de futebol com volta do Campeonato Turco

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

De maneira pioneira, as transmissões voltam neste sábado (13) Foto: (Divulgação/RedeTV!) Foto: (Divulgação/RedeTV!)

Após quase três meses de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus, o futebol ao vivo voltará à tela da TV Pampa, da RedeTV! com a retomada do Campeonato Turco. Neste sábado (13), a partir das 14h45 (horário de Brasília), tem Besiktas e Antalyaspor, pela 27ª rodada da temporada 2019/20, diretamente do estádio Vodafone Park, em Istambul, com portões fechados.

A primeira transmissão ao vivo na TV aberta depois do início da pandemia terá narração de Marcelo do Ó com comentários do tetracampeão Paulo Sérgio e do jornalista Elcio Mendonça.

Serviço

Besiktas x Antalyaspor, sábado (13/06), às 14h45 (horário de Brasília)

TV PAMPA

Site: www.tvpampa.com.br

APLICATIVOS PARA CELULARES: TV Pampa

YouTube: TV Pampa

Facebook: TV Pampa

Twitter: @tvpampa

Instagram: @tvpampa

* Por supervisão de: Marjana Vargas

