Esporte Presidente Luciano Hocsman descarta utilização de CTs da dupla para sequência do Gauchão e irá apresentar novas alternativas ao Governo do RS

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Retorno dos jogos está previsto em julho Foto: (Reprodução / Governo RS) Foto: (Reprodução / Governo RS)

Na busca por garantir a retomada do Campeonato Gaúcho, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman, revelou, em entrevista à Rádio Grenal, que irá apresentar novas alternativas ao Governo do Rio Grande do Sul para a realização dos jogos, a partir do modelo de distanciamento controlado. Entre as sugestões, está a sequência de conclusão do Estadual em sedes.

“Estamos trabalhando para que tudo esteja pronto quando for possível retomar as atividades. Cada equipe jogar na sua cidade impactaria muito na questão logística. Então, passamos a sugerir locais e datas. Isso é o que queremos apresentar ao governo”, declarou Hocsman, que descartou a possibilidade da utilização dos Centro de Treinamentos de Grêmio e Inter para a realização de jogos, “Não entendemos ser viável jogar em Centros de Treinamento. Temos dois grandes CT’s aqui em Porto Alegre, com ótimos gramados, mas não entendemos que CT’s estariam do tamanho do produto que nós comercializamos”, explicou.

O mandatário da FGF ainda afirmou que a perspectiva é pela realização de todas as rodadas que restam do Gauchão.

Na próxima semana, deve ocorrer a reunião com membros do Governo do RS para a apresentação das novas alternativas para a sequência do campeonato, previsto para reiniciar entre a segunda quinzena de julho e início de agosto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte