Esporte A RedeTV! lidera o retorno das transmissões ao vivo do futebol na TV aberta

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Campeonato Turco abre os trabalhos na RedeTV no retorno do futebol na TV Aberta. (Foto: RedeTV/Divulgação)

Depois de quase três meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, o futebol ao vivo voltará neste sábado (13) à tela da RedeTV!, a primeira emissora aberta a transmitir jogos inéditos. A partir das 14h45min, a emissora exibe ao vivo a partida entre Besiktas e Antalyaspor pela 27ª rodada da temporada 2019/2020 do Campeonato Turco, diretamente do estádio Vodafone Park, em Istambul, com portões fechados. A narração será de Marcelo do Ó e os comentários do tetracampeão Paulo Sérgio e do jornalista Elcio Mendonça.

“Um privilégio oferecer para o público da RedeTV! em televisão aberta a volta do futebol paralisado devido à pandemia. O brasileiro vai poder matar as saudades da bola rolando ao vivo com um conteúdo de qualidade”, destaca Franz Vacek, Superintendente de Jornalismo, Esporte e Digital da RedeTV!.

Após teleconferência realizada com os clubes no dia 28 de maio, a Federação Turca de Futebol anunciou que o retorno do Campeonato será nesta sexta-feira, dia 12 de junho. O primeiro time a voltar aos gramados será o líder Trabzonspor, que enfrentará o Goztepe. No mesmo dia, o Fenerbahçe joga com o Kayserispor, em Istambul.

No fim do último mês, as equipes foram autorizadas a retomar o treinamento coletivo com bola, respeitando o protocolo sanitário imposto pela Federação. Apesar da pressão dos times que estão na parte de baixo da tabela, a reunião também oficializou a manutenção do rebaixamento para a segunda divisão, além da permissão de até cinco substituições por partida.

O campeonato foi paralisado na metade de março, tendo Trabzonspor e Istambul Basaksehir dividindo a liderança com 53 pontos. O Galatasaray é o terceiro colocado, com 50 pontos.

A teleconferência também alinhou o retorno da Copa da Turquia, que está na fase semifinal e será retomada no dia 18 de junho, com as partidas de volta.

Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 1, o Trabzonspor vai a Istambul enfrentar o Fenerbahçe. No outro lado da chave, o Alanyaspor recebe o Antalyaspor, depois de vencer fora de casa por 1 a 0.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Esporte