Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Técnico Renato Portaluppi mantém indefinido o time que entra em campo quinta-feira. (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Os dias que antecedem o grenal das Américas são de mistério no que envolve a escalação tricolor para o jogo. Nesta terça-feira, o Grêmio fez o penúltimo treinamento antes do clássico e liberou apenas os 15 primeiros minutos do trabalho para captação de imagens. O técnico Renato Portaluppi e os atletas já têm bem definidas as estratégias e possíveis escalações, mas nada será divulgado antes do tempo previsto em regulamento.

São algumas as possibilidades de formação do Grêmio para o primeiro Gre-Nal da história das Libertadores, a começar pela defesa: o zagueiro Walter Kannemann já realizou alguns trabalhos após a cirurgia no pé esquerdo e pode voltar à equipe. Em caso de ausência, David Braz permanece ao lado de Pedro Geromel. No meio de campo, o sistema com Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon tem a tendência de ser mantido, com alguma chance de Thiago Neves iniciar o jogo. Já Jean Pyerre, que retornou aos campos no último final de semana, fica no banco como alternativa. As táticas de jogo foram trabalhadas com portões fechados após a saída da imprensa e também entram no cardápio de mistérios azul, preto e branco.

Se tratando de clássico Gre-Nal, a rotina dos atletas mudou e o grupo já inicia concentração no hotel Deville esta noite. A última atividade acontece na tarde desta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, e também deve ser realizada com portões fechados. Os ingressos para o Gre-Nal das Américas estão esgotados, o que dá a perspectiva de grande público na Arena.

