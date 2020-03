Grêmio Secretário municipal de Saúde confirma realização do Grenal após comprovação de caso de coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de março de 2020

O Secretário municipal de Saúde de Porto Alegre, Pablo Stürmer confirmou a realização do clássico Grenal, nesta quinta-feira, após a comprovação do primeiro caso de coronavírus na capital gaúcha.

“Não é o caso de cancelamento de eventos. Os eventos que estão sendo cancelados em outros países, são locais que a transmissão local tem acontecido, ou seja, o vírus tem passado para pessoas que não viajaram. Porto Alegre só tem um caso confirmado, de uma pessoa que acabou de chegar da Itália. Não há motivo para pânico, nem um motivo para cancelamento para evento. Com relação ao Grenal, não temos nenhum risco para a população no momento”, explicou Stürmer.

A Conmebol, por meio de sua rede social oficial no Twitter, informou que analisará detalhadamente cada caso e como isso afeta suas competições e cumprirá as decisões das autoridades de saúde, sempre respeitando as regulamentações locais.

Segundo caso confirmado no RS

Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou o primeiro caso de coronavírus em Porto Alegre. O paciente é uma mulher, de 54 anos, moradora da Capital. Ela retornou de Bérgamo na Itália no dia 6 de março e teria ficado em isolamento domiciliar. A Confirmação foi feita em coletiva com o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, o secretário municipal de Saúde, Pablo Stürmer, e a secretária de Saúde do RS, Arita Bergmann.⠀

Este é o segundo caso no Rio Grande do Sul. Na terça-feira (10), foi confirmado um caso em Campo Bom, depois que um homem, vindo da Itália, foi diagnosticado com a doença no Vale do Sinos.

