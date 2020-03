Esporte O Grêmio suspendeu os treinos do seu grupo profissional e as atividades das categorias de base

Por Redação O Sul | 17 de março de 2020

Medidas são tomadas em virtude do coronavírus. (Foto: Reprodução/Twitter)

Em virtude do Covid-19, o Grêmio anunciou medidas para a realização de suas atividades para os próximos dias. Com a suspensão temporária dos campeonatos, o elenco profissional masculino e feminino tiveram os treinamentos suspensos temporariamente. As categorias de base também tiveram os trabalhos suspensos.

De acordo com o comunicado oficial, enquanto as competições seguem suspensas, as atividades do time principal e de transição foram suspendidas temporariamente até o dia 23 de março, havendo reapresentação na próxima terça-feira, dia 24, às 9h, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Os treinamentos serão retomados com portões fechados e acesso restrito ao CT.

Nesta sexta-feira (20), os jogadores ainda passarão por exames.

O Departamento de Futebol Feminino também teve as atividades interrompidas até o dia 31 de março.

Além das medidas com relação ao grupo de atletas e comissão técnica, o Grêmio anunciou a dispensa compulsória até 31 de março de todos os funcionários que estejam enquadrados nas seguintes faixas de risco: idade acima de 65 anos, gravidez e portadores de doenças crônicas. Nas áreas administrativas, haverá adoção de um sistema híbrido, conforme demanda, que irá contemplar desde atividades em home office, dispensas compensáveis e/ou atividades presenciais.

Também ficou definida a suspensão temporária de atendimento presencial no Quadro Social e na loja GrêmioMania Megastore*, ambas localizadas na Arena do Grêmio.

O Atendimento do Quadro Social seguirá disponível pelo telefone (51) 3218-2800; WhatsApp (51) 98282-7614; e-mail: atendimento@gremio.net; e, presencialmente, na sobreloja da Grêmio Mania no Centro de Porto Alegre.

A comercialização de produtos oficiais do Grêmio seguirá normalmente por meio da loja virtual gremiomania.com.br e na loja GrêmioMania localizada no Centro de Porto Alegre;

O Clube ainda determinou a suspensão temporária de todos os eventos do Departamento Consular.

