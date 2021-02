Esporte O Grêmio se prepara para o jogo contra o São Paulo de olho em vaga na Libertadores

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Jogadores participaram de uma atividade com enfrentamentos e toques limitados na sexta (12). (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

O Grêmio volta ao CT Luiz Carvalho neste sábado para realizar último treino pela manhã e iniciar a concentração para o jogo de domingo às 20h30 na Arena contra o São Paulo pelo campeonato brasileiro. A disputa vale pontos na briga direta por uma vaga na fase de grupos da Libertadores 2021.

Fechando a semana

Na sexta (12), com uma atividade em campo inteiro, a comissão gremista, comandada pelo técnico Renato Portaluppi, trabalhou aspectos do modelo de jogo em uma sessão com três times. A definição do elenco será neste sábado, e Victor Ferraz e Diego Souza estão à disposição.

O preparador físico Márcio Meira reuniu os jogadores e orientou exercícios de aquecimento, antes de passar o comando para o técnico gremista. Renato, então, conversou com os atletas, passou as instruções e dividiu três times nas metades do campo.

O treino consistia em um mini-jogo, com um time tendo a obrigação de chegar ao ataque e ao gol, com limite de toques na bola, enquanto o time adversário tinha a missão de roubar a bola e fazer a transição. O time que marcasse o gol, de ataque ou defesa, disputava com o terceiro time. O treinamento durou pouco mais de uma hora e, ao fim, os atletas também trabalharam finalizações.

Atletas, membros da comissão técnica e colaboradores do Departamento de Futebol Profissional foram submetidos a mais uma rodada de testes PCR, como parte do protocolo da CBF para o jogo.

