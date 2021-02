Inter O Inter terá que desembolsar multa milionária para escalar o lateral Rodinei contra o Flamengo

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2021

Com 66 pontos, o Internacional é o líder, um ponto a mais que o Flamengo, segundo colocado. (Foto: Ricardo Duarte/ Internacional)

Se quiser contar com o lateral-direito Rodinei para a partida contra o Flamengo, na penúltima rodada do Brasileirão, o Inter terá de pagar R$ 1 milhão ao clube carioca. Pertencente ao Flamengo, o valor trata-se de uma multa prevista no contrato de empréstimo do lateral ao clube gaúcho. O jogador está emprestado até maio de 2021. A multa ficou estabelecida ainda na contratação do atleta, no final de 2019.

A diretoria colorada, apesar de evitar falar sobre o assunto, já analisa as possibilidades. No primeiro turno, o clube optou pela não presença de Rodinei no empate em 2 a 2 no Beira-Rio. No entanto, a situação atual da equipe do técnico Abel Braga requer uma ponderação. O Inter pode, se vencer o Vasco na próxima rodada, sagrar-se campeão em cima do Flamengo, justamente no confronto direto. E Rodinei é titular absoluto na lateral da equipe colorada. Dos 19 jogos de Abel Braga desde que chegou ao clube, Rodinei participou de 15, todos eles como titular.

Treino

Na tarde da sexta-feira (12), no CT Parque Gigante, o treinador Abel Braga comandou o último trabalho da equipe antes de viajar à capital carioca. Sem poder contar com Patrick, Uendel, Zé Gabriel e Leandro Fernandez, suspensos, o técnico comandou uma atividade tática, projetando o time que entrará em campo no domingo. Moisés e Lindoso retornam e ficam à disposição de Abel.

O colorado encara no domingo (14) o Vasco, no Estádio Nilton Santos, às 16h, pela 36ª sexta rodada do Brasileirão. Se vencer, segue em vantagem do segundo colocado, o Flamengo, adversário da 37ª rodada.

