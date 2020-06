Esporte O Grêmio tem mudança em sua rotina de treinos

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Grupos A, B, C, D e E passam a treinar somente pela manhã nesta semana. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Seguindo a quinta semana de atividades, o Grêmio teve uma alteração na rotina dos treinos. As atividades que anteriormente ocorriam em dois turnos, agora, passam a ser realizadas apenas na parte da manhã.

Obedecendo os protocolos estabelecidos, os jogadores seguirão treinando em grupos em horários escalonados, o primeiro chegando ao centro de treinamento às 8h30min, e os demais 9h, 9h45min, 10h30min e 11h15min. Além da alteração do turno, um grupo foi reduzido, totalizando cinco – A, B, C, D e E.

Em campo, eles foram orientados pelo departamento de preparação física em corridas no gramado, contemplando o processo aeróbio individual. No trabalho, os atletas tinham um percurso de quatro minutos para executar e também foram realizados estímulos de 250 metros.

Ainda sem uma data prevista para a retomada do calendário, a semana também será de intensificação dos trabalhos. A comissão técnica gremista prevê para este mês treinamentos mais adaptados a situações de jogo, de forma a deixar os atletas aptos à competições.

Divididos em trabalhos físicos na academia e no campo, os jogadores do Grêmio concluíram na manhã desta quarta-feira (3) mais uma sessão dos treinamentos de força e capacidade aeróbia. Dentro dos protocolos de saúde estabelecidos, o primeiro grupo, A, iniciou as atividades às 8h30min. Os demais se apresentaram em intervalos de 45 minutos.

A primeira parte do treinamento de cada grupo foi na academia, em um circuito de musculação orientado pelos profissionais da preparação física. Em seguida, os jogadores foram para o campo, onde fizeram um circuito de agilidade, precisando percorrer estações marcadas por estacas.

