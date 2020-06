Esporte Cristiano Ronaldo planeja jogar nos Estados Unidos e virar ator

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

CR7 pretende fazer aulas de teatro e tem se aperfeiçoado no idioma para seguir o projeto. (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo já tem planos para o fim de sua carreira. O craque português pretende jogar nos Estados Unidos e virar ator em Hollywood. Segundo o site Goal, CR7 pretende fazer aulas de teatro e tem se aperfeiçoado no idioma para seguir o projeto. Vale ressaltar que o craque tem contrato com a Juventus até junho de 2022.

Aos 35 anos, o craque português tem estudado cada vez mais a língua inglesa e, segundo pessoas próximas, pretende muito em breve começar a ter aulas particulares de teatro. Modelo e dançarina, a namorada de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez é uma das grandes entusiastas do projeto profissional do veterano jogador.

“Potencialmente, cada um de nós pode ser um ator. Ele é um pop star completo, um dos poucos jogadores que expressa uma energia artística quando marca gols. Imagino o Cristiano Ronaldo como protagonista de um filme de ação”, declarou o renomado diretor de arte italiano Michele Placido, no fim do ano passado.

Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, David Beckham atualmente é um dos donos do Inter Miami, que tem ambição de contratar grandes figuras com potencial técnico e de marketing para o clube.

“Qualquer clube gostaria de contratar Messi ou Cristiano Ronaldo. Todos os proprietários querem ter grandes jogadores. Se tivermos oportunidade de fazer isso, ótimo”, disse Beckham.

Em forma

Cristiano Ronaldo ainda quer se manter como um dos melhores jogadores do mundo. Depois de conquistar cinco Bolas de Ouro, cinco Liga dos Campeões e diversos outros títulos, o português se dedica como nunca para voltar em seu melhor nível pós-pandemia.

Segundo o jornal italiano Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo chegou ao centro de treinamentos da Juventus quatro horas antes do horário do treino e fez atividades por conta própria durante esse período. Depois das atividades sozinho, ele treinou normalmente com o restante do elenco.

O último jogo que o português disputou foi em 8 de março, contra a Inter de Milão, antes da paralisação do futebol pela Covid-19. Mas neste período o craque não deixou de treinar. Na Ilha da Madeira, Cristiano Ronaldo treinou em sua casa e também no estádio do Nacional, pedindo para que um goleiro da equipe treinasse com ele.

Competitivo em tudo, como descreveu o ex-companheiro Nani, o camisa 7 da Juventus voltou para o time mais forte do que nunca. Os testes físicos realizados pela Velha Senhora mostraram que CR7 está mais veloz e em condições físicas melhores do que no início da temporada.

A volta do Campeonato Italiano acontece no dia 20 de junho e os treinamentos coletivos já voltaram na Itália para que os clubes se preparem depois deste hiato de três meses. A Juventus visitará o Bologna no dia 22, para tentar se manter na liderança.

