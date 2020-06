Esporte Mercedes não descarta a possibilidade de contratar o piloto alemão Sebastian Vettel, que não vai renovar seu contrato com a Ferrari

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Lewis Hamilton e Sebastian Vettel no GP de Montreal. (Foto: EFE)

Toto Wolff, chefe da equipe Mercedes, admitiu, nesta quarta-feira (03), que não descarta a possibilidade de contratar Sebastian Vettel na próxima temporada da Fórmula 1 para a vaga de Lewis Hamilton ou Valtteri Bottas. O piloto alemão não vai renovar seu contrato com a equipe Ferrari ao final da temporada.

“Não podemos dizer ‘não’ imediatamente para um piloto quatro vezes campeão mundial”, disse Wolff, referindo-se a Vettel, que ganhou todos os seus títulos pela equipe Red Bull.

“Você precisa pensar nisso. Temos uma formação fantástica (Hamilton e Bottas) e estou muito feliz com nossos pilotos, além de George (Russell na Williams). Mas você nunca sabe. Um deles pode decidir que ele não quer correr mais e de repente você tem um lugar vago e é por isso que eu não quero sair em junho e dizer ‘sem chance para Sebastian correr por nossa equipe'”.

Wolff continuou sua tese: “Se eu tivesse lhe dito em janeiro que não teríamos qualquer corrida na primeira metade do ano, ninguém teria acreditado nisso. Então, nesse aspecto, estamos apenas mantendo nossas opções abertas.”

A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira, por meio de comunicado oficial, um plano detalhado de temporada com oito corridas sem público, em apenas nove semanas.

As duas primeiras corridas serão na Áustria, dia 5 e 12 de julho. Depois a sequência: Hungria, Inglaterra (rodada dupla), Espanha, Bélgica e Itália, dia 6 de setembro.

Lewis Hamilton

Quem achou que Lewis Hamilton deixaria de ser notícia no período da quarentena se enganou. Ativista pela igualdade racial, o piloto tem estampado noticiários como um dos protagonistas no esporte sobre o caso George Floyd. Único negro na F1, ele tem usado sua popularidade para protestar sobre o racismo. Depois de questionar o silêncio dos colegas e insinuar que a Fórmula 1 era preconceituosa, Hamilton ganhou o apoio de outros pilotos e até do ex-chefão da F1 Bernie Ecclestone. Nesta quarta-feira foi a vez do chefe da Mercedes Toto Wolff se pronunciar e reverenciar o hexacampeão.

Sobre Hamilton ter ensinado muito a ele sobre o tema, Wolff relembrou um diálogo especial entre os dois, em que o piloto o colocou numa posição de reflexão obrigatória.

“Ele fez a pergunta uma vez: ‘Você já teve o pensamento ativo de que é branco?’ E eu disse: ‘Não, na verdade eu nunca pensei sobre isso’. Ele disse: ‘Bem, eu tenho que pensar nisso [sendo negro] todos os dias porque fui informado de que sou’. Portanto, é muito difícil compreender como é difícil e, portanto, estou feliz e solidário por ele ter se manifestado”, relembrou.

Sobre sua postura pessoal sobre a desigualdade racial, Toto Wolff fez questão de salientar que nunca foi um alienado sobre o tema e que uma experiência, ainda quando criança, o fez ter uma visão mais realista.

“Eu tive a sorte de ter sido criado em uma casa com diferentes nacionalidades, que morei com uma família judia por um longo tempo quando minha família enfrentou tempos difíceis e vi como era a discriminação quando criança. Acho que todos nós temos o poder de fazer uma mudança, e às vezes precisamos de eventos como o que aconteceu há alguns dias nos EUA para desencadear uma onda maciça de apoio a qualquer minoria”, contou.

