Apostas O Handicap Asiático é o melhor tipo de aposta para iniciantes?

Por Redação O Sul | 19 de maio de 2022

Entre os tipos de apostas esportivas mais controversos está o handicap Foto: Divulgação

A maioria dos jogadores que iniciam uma jornada no universo das apostas esportivas acaba se deparando com uma quantidade incontável de possibilidades, ferramentas e serviços. Graças ao crescimento impressionante deste mercado nos últimos 10 anos, uma grande competitividade se formou e, com ela, o mercado se adaptou, oferecendo cada vez mais opções e soluções aos jogadores.

Entre as opções que deixam os jogadores novatos mais confusos estão os tipos de aposta: são vários sendo oferecidos pelas plataformas, que trazem uma combinação infinita de resultados que os apostadores mais experientes podem utilizar a seu favor.

Entre os tipos de aposta mais controversos está o handicap, que insere diversos elementos como porcentagens, casas decimais e odds diferentes que deixam todos os novatos completamente perdidos. No handicap, muito se comenta sobre o asiático, esta versão do handicap seria mais indicada para os novatos que querem se aprofundar em apostas, mas será isso mesmo?

Neste artigo vamos entender melhor o que é o handicap asiático e se esta versão do handicap é mesmo a melhor opção em tipo de aposta para os novatos neste universo.

O que é o handicap asiático?

É normal ficar completamente confuso quando se depara com a opção de handicap nas casas de aposta pela primeira vez, para quem está acostumado a encontrar apostas moneyline simples, ver os números que os handicap’s apresentam pode ser bem assustador.

Mas a verdade é que o handicap tem um funcionamento bem simples que, quanto entendido, fica fácil de aplicá-lo com maior eficiência. Em resumo, o handicap é um tipo de aposta que foi criado para entregar um número maior de possibilidades de aposta ao usuário, geralmente utilizado em cenários em que as apostas simples não são tão atrativas. O handicap, então, oferece sub apostas que são aplicadas a diferentes aspectos da partida como o número de gols, cartões e escanteios.

O handicap asiático é um dos dois tipos de handicap oferecidos no mercado, ao contrário do outro tipo, o asiático oferece mais opções de proteção ao apostador, já que este oferece a possibilidade de o jogador receber parte de sua aposta de volta em casos específicos.

Com odds que podem ser 5 vezes maiores do que as apostas mais simples, o handicap asiático oferece três cenários ao jogador:

Positivo

Aqui o apostador pode fazer um palpite sobre uma vantagem para uma das equipes na partida, pode ser nos cartões, gols ou escanteios. Em um exemplo simples, o apostador faz um palpite de um gol a mais para o time azarão da partida, desta forma, se o time ganhar com um gol de diferença ou empatar o apostador vence, caso o time perca por um gol de diferença, o apostador ainda recebe sua aposta de volta.

Neutro

Neste tipo de handicap asiático, o apostador pode fazer um palpite pelo empate em favor de um time, e neste caso se a partida terminar empatada ou seu time vencer ele vence com seu palpite, caso seu time perder então a sua aposta também perde.

Negativo

Neste caso, o jogador pode fazer um palpite no número negativo de gols, escanteio ou cartões em desfavor de um dos times na partida. É um tipo de handicap asiático utilizado em partidas entre um time de qualidade técnica muito superior a outro, comum em alguns campeonatos de futebol como a Bundesliga.

O handicap asiático é a melhor opção para iniciantes?

Agora, sabendo o que é exatamente o handicap asiático, podemos ponderar sobre este ser a melhor opção em tipo de aposta para os jogadores iniciantes. Se levarmos em consideração que este é um tipo de aposta que oferece uma segurança muito maior para o usuário, sim, este é o melhor tipo de aposta para os apostadores iniciantes.

Outro fator é que o handicap europeu não oferece a mesma segurança, já que o jogador pode fazer apostas em favor ou desfavor de um time, ou seja, positiva ou negativa, sem meios termos. Isso significa que as chances do apostador voltam a 50/50.

Porém, se levarmos em conta a complexidade deste tipo de aposta que, mesmo que tenhamos entendido bem como funciona, ainda pode ser bem difícil para o jogador que acabou de chegar a este mercado. Afinal, o handicap asiático exige um nível mais alto de estratégia e criatividade do apostador para criar o handicap perfeito para cada partida com a suas características.

Acho que podemos concluir que o handicap asiático é sim, o melhor tipo de aposta esportiva para o apostador novato, mas aquele apostador novato que está interessado em criar uma jornada lucrativa e consistente.

Pois esse tipo de aposta possui complexidade suficiente para que apostadores esporádicos acreditem que não podem fazê-lo, enquanto os apostadores mais aplicados, mesmo que iniciantes podem utilizar as possibilidades que este tipo de aposta pode trazer.

Concluindo

Como vimos, o handicap asiático não é tão complicado quanto parece, porém, tem os seus processos de funcionamento que podem não ser ideais para todos. No fim, podemos concordar que a jornada que leva a resultados positivos em apostas esportivas precisa de comprometimento e consistência, o jogador iniciante que tiver isso em mente pode utilizar o handicap asiático sem medo!

