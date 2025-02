Saúde O horário em que você vai almoçar pode ser vital para a perda de peso; saiba qual é o melhor momento

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2025

Comer em horários diferentes a cada dia também pode afetar nossa saúde. Foto: Reprodução Comer em horários diferentes a cada dia também pode afetar nossa saúde. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Você já ouviu falar em crononutrição? Esse é o termo que designa uma área da nutrição que estuda a relação entre o relógio biológico de uma pessoa e a sua alimentação, observando os possíveis impactos para a saúde e bem-estar geral.

Segundo Andréa Aragão, nutricionista clínica e membro da Associação Brasileira de Nutrição (Asbran), a base da crononutrição é observar a frequência da alimentação, o tempo e a regularidade das refeições. “Hoje, já se sabe que pessoas que seguem um padrão de alimentação que concentra a maior parte das calorias ingeridas durante o dia têm um padrão de saúde melhor, em relação às pessoas que se alimentam até tarde da noite”, afirma.

Isso está relacionado ao ritmo circadiano de uma pessoa, ou “relógio biológico”. Esse relógio regula e controla grande parte dos processos fisiológicos do nosso organismo. Por exemplo, é ele que define por que sentimos fome perto da hora do almoço e sono durante a noite. Também é ele quem dita, inclusive, a nossa temperatura corporal, pressão arterial, níveis de hormônios, frequência cardíaca, entre outros fatores.

A nutricionista Lena Bakovic, da Flórida, afirma que o momento “ideal” para almoçar é cerca de quatro a cinco horas depois de tomar o café da manhã. Ou seja, se você toma café da manhã às 8h da manhã, é provável que sinta fome entre meio-dia e 13h. Segundo a especialista, almoçar mais tarde pode dificultar a metabolização dos alimentos pelo corpo.

Além disso, pode fazer as pessoas pularem o jantar ou se alimentar de forma mais robusta perto da hora de dormir.

“É possível que almoçar mais cedo – logo após o café da manhã – contribua para uma maior fome no final do dia e antes da hora do jantar. Em contrapartida, almoçar mais tarde, perto da hora do jantar, pode levar algumas pessoas a pular o jantar e sentir fome mais perto da hora de dormir”, afirma.

Comer em horários diferentes a cada dia também pode afetar nossa saúde, segundo Bakovic, pois pode interromper os ritmos circadianos que controlam a transição do nosso corpo do dia para a noite e vice-versa.

“Assim como os ciclos de sono e vigília são consistentes e importantes para que nossos corpos se sintam sincronizados no dia a dia, o mesmo pode ser dito sobre nossos horários de refeições”, afirma.

Pesquisas anteriores mostraram que não comer por um período prolongado pode causar picos de açúcar no sangue quando você come – especialmente se a refeição for rica em carboidratos.

