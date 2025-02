Saúde Qual a velocidade de seu intestino? A resposta a essa pergunta é importante para sua saúde

Muitos de nós prestamos atenção aos alimentos que colocamos em nossos corpos – nos perguntando se eles são nutritivos e saudáveis. Mas você já parou para se perguntar o quão rápido esse alimento está se movendo pelo seu intestino? A resposta a essa pergunta é realmente muito importante, pois a velocidade com que o alimento se move pelo seu trato digestivo afeta sua saúde e bem-estar de muitas maneiras.

Depois que você mastiga e engole sua refeição, esse alimento começa sua jornada pelo trato gastrointestinal – um caminho longo e sinuoso que começa na boca e termina no ânus. Ao longo do caminho, ele alcança órgãos especialistas que agitam e digerem (estômago), absorvem nutrientes (intestino delgado) e absorvem água e sais (intestino grosso).

O movimento dos alimentos pelo trato digestivo é conhecido como motilidade intestinal. Esse processo é parcialmente controlado pelos trilhões de bactérias presentes em nosso intestino. O microbioma intestinal é extremamente importante, pois essas bactérias ajudam a desenvolver nosso sistema imunológico e a quebrar os alimentos.

Então, quando comemos, não estamos apenas nos alimentando – estamos alimentando os microajudantes presentes no intestino. Para nos agradecer, as bactérias produzem pequenas moléculas chamadas metabólitos que reforçam nosso sistema imunológico e mantêm nosso intestino em movimento, estimulando os nervos intestinais para que eles se contraiam e movam a comida para a frente.

Sem essas bactérias e seus metabólitos, nossos intestinos seriam menos capazes de mover alimentos pelo trato gastrointestinal. Isso poderia causar um acúmulo de material ingerido, levando à constipação e desconforto.

O tempo de trânsito intestinal varia de uma pessoa para outra. Estimativas recentes sugerem que pode levar entre 12 e 73 horas para que o alimento passe pelo corpo – com a média sendo em torno de 23-24 horas. Essa variação no trânsito intestinal explica algumas das diferenças do microbioma intestinal vistas entre as pessoas – e consequentemente sua saúde intestinal.

Muitos fatores também podem afetar nosso tempo natural de trânsito intestinal – incluindo genética , dieta e nosso microbioma intestinal.

Se o tempo de trânsito intestinal for longo (o que significa que você tem motilidade intestinal lenta), as bactérias no intestino grosso produzem metabólitos diferentes. Isso ocorre porque, assim como nós, as bactérias em nossos intestinos precisam ser alimentadas. Essas bactérias gostam de fibras. Mas, se o tempo de trânsito intestinal for longo e as fibras estiverem demorando muito para chegar ao intestino grosso, esses habitantes microbianos precisam mudar para uma fonte alternativa de alimento. Então, eles se voltam para a proteína.

A mudança para proteínas pode resultar na produção de gases tóxicos, causando problemas de saúde, como inchaço e inflamação. O trânsito intestinal lento também pode fazer com que alimentos parcialmente digeridos fiquem presos no intestino delgado. Isso tem consequências adicionais para a saúde – como o crescimento excessivo de bactérias do intestino delgado , o que pode levar a sintomas como dor abdominal, náusea e inchaço.

O trânsito intestinal rápido também pode ter impacto negativo na saúde. Há muitas razões pelas quais alguém pode experimentar tempo de trânsito rápido. Por exemplo, ansiedade, doença inflamatória intestinal (DII) e síndrome do intestino irritável (SII) podem causar tempo de trânsito diminuído e até diarreia.

Em casos de trânsito rápido, as fezes resultantes são soltas com alto teor de água. Isso indica que a matéria fecal não passou tempo suficiente no intestino, impedindo a absorção suficiente de água e nutrientes. Em casos de DII, por exemplo, isso pode levar à desidratação.

