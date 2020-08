Instituição gaúcha é uma das 12 selecionadas no Brasil para experiência com o produto em seres humanos. (Foto: Divulgação/Instituto Butantan)

O Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre, deve começar neste sábado (8) os testes de uma vacina experimental chinesa contra o coronavírus. A informação é do Instituto Butantan, vinculado ao governo do Estado de São Paulo e responsável pelo envio do primeiro lote do produto – denominado CoronaVac – na última segunda-feira.

Localizada na Zona Leste da Capital, a instituição é uma das 12 selecionadas no Brasil para a chamada “Fase 3” da testagem, que envolve seres humanos. Cerca de 850 voluntários estão sendo selecionados pela instituição gaúcha dentre 5 mil profissionais da área da saúde.

A previsão é de que os testes, com o engajamento de aproximadamente 9 mil voluntários em todo o Brasil, sejam concluídos entre o final de outubro e o início de novembro pelo Butantan, que atua como coordenador do estudo.

Desenvolvida pela indústria farmacêutica Sinovac Biotech, do país asiático, a CoronaVac é considerada uma das mais promissoras no combate à Covid-19. A empresa fornece as doses para a realização dos testes clínicos destinados a verificar eficácia e segurança. Caso o produto seja aprovado, um acordo de transferência de tecnologia prevê a produção em escala industrial por ambos os países.

No Brasil, a ideia é fornecer o produto gratuitamente no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde), após o registro pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). “A CoronaVac utiliza tecnologia já amplamente aplicada em outros produtos do gênero e, por esse motivo, o Butantan avalia que sua incorporação ao sistema de saúde deva ocorrer mais facilmente”, avalia a PUCRS.

Procedimento

Nas etapas 1 e 2, o laboratório sediado em Pequim já havia realizado cerca de mil testes no país asiático – o modelo experimental aplicado em macacos apresentou resultados expressivos em termos de resposta imune contra as proteínas do vírus. Os voluntários serão divididos em grupos e, após receberem a injeção, serão monitorados continuamente, para documentação dos resultados.

Metade das “cobaias” receberá duas doses do imunizante em um intervalo de 14 dias e a outra metade receberá duas doses de placebo (substância com as mesmas características, mas sem os vírus, ou seja, sem efeito).

Outras instituições envolvidas

A vacina começou a ser injetada nesta quarta-feira (5) em profissionais de saúde na UnB (Universidade de Brasília) e os testes prosseguem nesta quinta-feira no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas (SP). Ao longo da sexta-feira, será a vez do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (SP). Confira as demais instituições envolvidas:

– Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP;

– Instituto de Infectologia Emílio Ribas;

– Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto;

– Universidade Municipal de São Caetano do Sul (SP);

– Universidade Federal de Minas Gerais;

– Hospital Israelita Albert Einstein;

– Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas-RJ.

(Marcello Campos)