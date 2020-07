Porto Alegre O Hospital São Lucas da PUCRS começará a recrutar voluntários para testagem de possível vacina contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2020

Centro de Pesquisas é um dos 12 selecionados no País pelo Instituto Butantã-SP. (Foto: Divulgação/PUCRS)

Após assinar com o Instituto Butantan-SP o contrato que oficializa o seu centro de pesquisa clínica como uma das 12 unidades do País que realizarão testes clínicos de uma possível vacina contra o coronavírus, o Hospital São Lucas da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica), em Porto Alegre deve começar em breve o recrutamento de profissionais da área da saúde para a participação voluntária no estudo.

O hospital agora direciona os seus esforços para a organização interna, no âmbito do projeto, mobilizando suas equipes técnicas, administrativas e operacionais, contando no centro de pesquisa clínica com dezenas de profissionais. Isso inclui médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos de laboratório.

O espaço destinado ao estudo já está preparado no Centro de Pesquisa Clínica do complexo hospitalar visando o início das atividades. De acordo com o diretor-geral do São Lucas da PUCRS, Leandro Firme, a assinatura do contrato representa mais um passo importante na caminhada para a testagem da vacina, denominada “CoronaVac”.

“Embora simbólico, esse ato alimenta um sentimento de esperança que nutrimos em meio a esse cenário tão desafiador”, salienta. “Trata-se de um alento para a sociedade e para a vida como um todo. É uma grande honra ter a possibilidade de fazer parte de um movimento histórico, junto a outros hospitais e centros de pesquisa de referência no Brasil e no mundo, na busca da vacina efetiva e segura contra a Covid-19”

“Com as informações e diretrizes do Instituto Butantan, estamos preparando as nossas equipes para organizar as próximas etapas e procedimentos, com intuito de iniciar o processo de testagem assim que possível”, acrescenta o médico Fabiano Ramos, líder do estudo e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital São Lucas.

Atuação especializada

Integrando mais de 30 investigadores dedicados a descobertas de novos medicamentos, o Centro de Pesquisa Clínica do São Lucas é especializado na condução de rigorosos testes, chamados de “ensaios clínicos”.

A finalidade é validar a eficácia e segurança de novos fármacos, medicamentos, vacinas e testes diagnósticos antes que cheguem ao mercado. Atualmente são mais de 200 estudos em andamento.

Exigências aos candidatos

O chamamento de voluntários deve começar nos próximos dias, com a disponibilização de uma página específica para inscrições na internet – o link será divulgado no site www.pucrs.br.

Todos os candidatos devem ser profissionais da área da saúde e com idade a parir de 18 anos. Além disso, devem estar atuando na assistência de casos de Covid-19 e não ter contraído a doença.

Não poderão se inscrever gestantes ou mãe que estejam amamentando, bem como mulheres com plano de engravidar durante os próximos três meses. Também são excluídos da pesquisa indivíduos que possuam doenças crônicas sem devido controle ou doenças e uso de medicação que comprometa o sistema imunológico.

(Marcello Campos)

