12 de julho de 2020

O país, o mais afetado pela doença, alcançou o total de 3.242.073 infecções, informou a universidade com sede em Baltimore no balanço atualizado no sábado Foto: Reprodução O país, o mais afetado pela doença, alcançou o total de 3.242.073 infecções, informou a universidade com sede em Baltimore no balanço atualizado no sábado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram no sábado (11) sábado 66.528 novos casos do novo coronavírus, um recorde diário, de acordo com o balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país, o mais afetado pela doença, alcançou o total de 3.242.073 infecções, informou a universidade com sede em Baltimore no balanço atualizado no sábado à noite. O número de mortos subiu para 134.729, com 760 vítimas fatais nas últimas 24 horas.

Em quatro dos últimos cinco dias foram registrados mais de 60.000 novos casos por dia. No sábado, o presidente Donald Trump apareceu pela primeira vez de máscara em público, cedendo a uma intensa pressão neste sentido para dar um exemplo de saúde pública. Ele usou a máscara enquanto caminhava pelo hospital militar Walter Reed, na região de Washington, onde visitou veteranos de guerra feridos.

Informações divulgadas pela imprensa durante a semana afirmam que os assessores praticamente imploraram ao presidente que cedesse e utilizasse uma máscara em público, permitindo fotografias, no momento em que os casos de coronavírus disparam em algumas regiões do país.

Entre os estados mais afetados está a Flórida, com 10.360 novas infecções e 95 mortes adicionais. Apesar dos números, a Disney World reabriu no sábado dois de seus quatro parques temáticos em Orlando.

Os visitantes reservaram os ingressos com antecedência, o que permitiu o controle da quantidade de público com o objetivo de respeitar as normas de distanciamento social, que a empresa estabeleceu em dois metros entre cada pessoa, tanto nas atrações como nas lojas. As medidas de segurança incluem medição da temperatura na entrada, uso obrigatório de máscaras e álcool em gel disponível ao longo dos parques.

