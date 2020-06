A pesquisa verificou o nível de concordância dos entrevistados com relação a quatro dos principais pontos do projeto de lei. Veja abaixo:

1. Exigir que as redes sociais rotulem todos os anúncios e postagens pagas com informações sobre quem pagou por eles.

– Concordam: 71%

– Discordam: 23%

– Não sabem/não responderam: 6%

2. Exigir que as redes sociais rotulem todos os “robôs”, ou seja, usuários que parecem pessoas de verdade, para que você saiba quando não estiver interagindo com uma pessoa real.

– Concordam: 76%

– Discordam: 20%

– Não sabem/não responderam: 4%

3. Exigir que as redes sociais removam contas falsas que tentam enganar as pessoas, e ao mesmo tempo, garantir que as pessoas possam usar outro nome em seus perfis por motivos de segurança ou por serem contas de humor.

– Concordam: 71%

– Discordam: 26%

– Não sabem/não responderam: 3%.

4. O Congresso Nacional deve obrigar por lei as empresas de redes sociais a mostrarem artigos com checagem de fatos independentes para todas as pessoas que foram expostas a conteúdo falso ou enganoso.

– Concordam: 81%

– Discordam: 15%

– Não sabem/não responderam: 3%

Eleitores preocupados

O levantamento mostra ainda que 76% dos eleitores brasileiros dizem estar muito preocupados ou um pouco preocupados com relação a notícias falsas e desinformação na internet e em redes sociais. E 22% disseram não estar preocupados.

“É essencial lembrar que as plataformas já administram conteúdo com poder quase ilimitado. Elas removem contas, fazem a redução da visibilidade e alcance de posts em seu algoritmo e usam verificadores de fatos para analisar seu conteúdo”, afirma Laura Moraes.