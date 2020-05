Notícias O içamento da ponte móvel do Guaíba está suspenso por dez dias

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Um dos pilares da estrutura foi atingido por navio na sexta-feira. (Foto: Divulgação/CCR ViaSul)

O içamento da ponte móvel do Guaíba, na Zona Norte de Porto Alegre, está suspenso por um período mínimo de dez dias. A medida é necessária para a realização de obras de reparo na estrutura (que não foi comprometida), depois que um navio cargueiro colidiu acidentalmente contra um dos pilares, no final da noite da última quinta-feira (28).

Segundo a concessionária CCR ViaSul, responsável pela operação do trecho rodoviário, o tráfego de veículos não foi afetado no local e permanece sem alterações. No início da tarde de sexta-feira, peritos e especialistas em engenharia avaliaram os danos e constararam que pilar de sustentação precisa de intervenção e obras imediatas, que já está sendo efetuadas em caráter emergencial.

“Estamos concentrando todos os esforços necessários para encurtar ao máximo o prazo de execução dos serviços”, ressaltou a CCR por meio de um comunicado em seu site. “Para isso, os trabalhos de recuperação dos danos serão ininterruptos, ou seja, as equipes de engenharia vão trabalhar 24 horas por dia.”

O incidente

Denominado Piratini, o navio que atingiu a estrutura pertence à transportadora Petrosul (Frota de Petroleiros do Sul Ltda.) e havia saído da Região Metropolitana de Porto Alegre na noite anterior, com destino ao Porto de Rio Grande (Litoral Sul). A bordo, uma carga de farelo de soja. Nenhum tripulante ficou ferido.

De acordo com a empresa aquaviária, sediada em Canoas e que atua no segmento desde 1977, a embarcação não sofreu avarias graves com a colisão e prosseguiu o trajeto previsto. Também informou que arcará com as despesas relacionadas ao ressarcimento pelos danos na estrutura.

O navio retornou à sua base, já livre da carga, para ser submetido a reparos. Segundo a Capitania Fluvial de Porto Alegre, uma investigação administrativa será realizada, a fim de determinar as causas do acidente.

(Marcello Campos)

