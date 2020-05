Porto Alegre Profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre são atingidos por surto de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Ao menos nove funcionários do CTI adulto receberam diagnóstico positivo. (Foto: Robson da Silveira/SMS/PMPA)

Por meio de nota oficial, o HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre) confirmou que nove funcionários de seu CTI (Centro de Terapia Intensiva) para pacientes de coronavírus receberam diagnóstico positivo para a doença. Conforme os diretores da instituição, no entanto, ainda não está comprovada a relação entre o surto e a atuação na linha de frente do enfrentamento à pandemia.

“Entre os dias 25 e 28 de maio, nove profissionais de saúde do CTI adulto, onde estão internados pacientes com Covid-19, apresentaram sintomas respiratórios, foram avaliados pelo Serviço de Medicina Ocupacional (SMO) e testaram positivo para Covid-19”, informa o comunicado. O Clínicas também garante ter reforçado as medidas de segurança para conter o problema:

“Os profissionais de saúde do CTI foram orientados a buscar atendimento, em caso de sintomas. Todos eles possuem equipamentos de proteção individual e foram treinados quanto ao uso correto. Reforçamos as medidas de distanciamento entre os profissionais de saúde e equipes de apoio para conversar com os profissionais, em cada turno de trabalho”.

Ainda de acordo com o HCPA, desde a chegada dos primeiros casos de coronavírus ao Hospital, o Serviço de Medicina Ocupacional da casa já atendeu a mais de mil profissionais da área da saúde, incluindo a realização de aproximadamente 1,7 mil coletas de material para exame de Covid-19. Ao menos 66 tiveram o contágio confirmado, dos quais 38 já voltaram a trabalhar.

Uma das principais instituições de saúde da capital gaúcha, o Hospital de Clínicas inaugurou na última sexta-feira (29) mais seis leitos de seu CTI, aumentando assim para 46 o número de unidades capazes de atender pacientes de coronavírus. Além disso, a ampliação inclui sete leitos e seis poltronas de emergência para esse tipo de atendimento.

Toda essa estrutura de assistência está instalada no Bloco B do complexo hospitalar do bairro Santana e foi equipada com parte de uma verba de R$ 57 milhões liberada pelo Ministério da Educação em março deste ano.

Atendimento psicológico

O Hospital de Clínicas é parceiro da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde no projeto Telepsi, que tem por objetivo proporcionar atendimento à distância para profissionais do setor em meio à pandemia de coronavírus. A iniciativa oferece uma central de teleconsulta formada por profissionais da Psicologia e Psiquiatria.

Profissionais de saúde do SUS envolvidos no contexto da pandemia, que se sentirem na condição de sofrimento psíquico, podem utilizar o canal Telessaúde de atendimento, pelo número 0-800-644-6543. No primeiro contato, é definido o tratamento mais indicado para o profissional em busca de ajuda, sendo então definida a melhor abordagem para o caso.

Especialistas com o apoio de diversas instituições elaboraram manuais com o modelo de atendimento terapêutico desenhado no projeto. Eles serão disponibilizados no site para serem aplicados em outras iniciativas no País. Além destes materiais, diversos vídeos sobre psicoeducação foram desenvolvidos e já estão disponíveis para ajudar na missão, também por meio do Telepsi.

(Marcello Campos)

