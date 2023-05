Colunistas O impacto do empreendedorismo na economia local e global

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Não há uma resposta única para determinar qual o melhor tipo de empreendedorismo. (Foto: Reprodução)

O empreendedorismo tem sido cada vez mais reconhecido como um importante motor de crescimento econômico em todo o mundo, tanto em níveis locais quanto globais. Os empreendedores são frequentemente responsáveis por criar produtos, serviços e processos que melhoram a eficiência econômica e estimulam o crescimento.

Há um impacto significativo na economia local de várias maneiras, pois frequentemente criam empregos, o que estimula a economia local ao aumentar o consumo. Eles também ajudam a diversificar a economia local, introduzindo novos produtos e serviços e aumentando a competitividade do mercado. Além disso, os empreendedores locais muitas vezes compram insumos e serviços de outras empresas locais, ajudando a criar uma cadeia produtiva na região.

Também podem desempenhar um papel importante no desenvolvimento de uma comunidade, pois podem ajudar a revitalizar áreas que estão em declínio, trazendo novas ideias e investimentos. Eles também podem se envolver em iniciativas de responsabilidade social, ajudando a melhorar as condições sociais e econômicas da comunidade. No entanto, o empreendedorismo local também pode apresentar desafios. Os empreendedores locais muitas vezes enfrentam dificuldades para acessar financiamento e recursos adequados. Além disso, a competição limitada em mercados locais pode tornar difícil para novos empreendedores entrarem no mercado. É importante que as comunidades incentivem e apoiem o empreendedorismo local para que possam desfrutar dos benefícios que ele traz.

Já na economia global, os empreendedores frequentemente introduzem novas tecnologias e modelos de negócios, que podem ter um impacto positivo em toda a economia global. Eles também podem desempenhar um papel importante na globalização, ao criar empresas que operam em vários países, e muitas vezes, são responsáveis por criar produtos e serviços que são inovadores e que mudam a maneira como as pessoas vivem e trabalham. Eles também ajudam a criar mercados e a expandir a economia global. Além disso, os empreendedores globais podem ajudar a criar empregos e a aumentar a produtividade em todo o mundo. No entanto, o empreendedorismo global também apresenta desafios. Os empreendedores globais muitas vezes enfrentam barreiras regulatórias e culturais em diferentes países. Eles também precisam lidar com a concorrência de outras empresas globais. É importante que os empreendedores globais tenham uma visão clara e realista das oportunidades e desafios do mercado global.

O empreendedorismo local e global são duas dimensões fundamentais do empreendedorismo, que apresentam suas diferenças inaptas. O empreendedorismo local se concentra em criar negócios e soluções que atendam às necessidades da comunidade local. Nesse sentido, os empreendedores locais são mais conscientes dos desafios e necessidades específicas da comunidade, podendo contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região. Por outro lado, o empreendedorismo global tem um foco mais amplo, buscando oportunidades de negócios em diferentes partes do mundo, explorando novos mercados e expandindo a atuação da empresa para além das fronteiras nacionais.

Não há uma resposta única para determinar qual o melhor tipo de empreendedorismo, local ou global. E este nem é o foco deste artigo. O mais importante é que os empreendedores avaliem cuidadosamente as possibilidades e desafios de cada dimensão, para tomar a decisão mais adequada às suas metas e recursos disponíveis. Em resumo, se o empreendedorismo local é a raiz do sucesso, o global é caminho para a expansão e evolução dos negócios.

Diego Meneghetti

Diretor Comercial CEO BSR TECNOMETAL, Diretor Comercial USI NAS, Divisão Jovem-Grupo de Líderes e Empreendedores, Conselheiro consultivo da AJE POA, Membro oficial da FUBA (Florida United Business Association) e Membro convidado da Entrepreneurs´Organization South Florida.

