Colunistas Desistência de Pascoal garante favoritismo de Covatti Filho no comando do PP

Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Deputado federal Covatti Filho agora é o favorito para o comando do diretório estadual do PP. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A desistência do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, na disputa pelo comando do PP no Rio Grande do Sul abre caminho para a vitória do deputado federal Covatti Filho, ao lado do também deputado federal Afonso Hamm na eleição marcada para 19 de agosto. Pascoal anunciou ontem a desistência após receber a notícia de que a esposa, Caroline Gomes, está grávida. A chapa Covatti Filho e Afonso Hamm por enquanto, a única inscrita, é considerada imbatível pelos progressistas.

Criada subcomissão da Câmara para combate à censura

Foi criada nesta quinta-feira (11) na Câmara dos Deputados, a subcomissão de “combate à censura” no país. O colegiado foi criado no âmbito da Comissão de Comunicação da Câmara para debater sobre a liberdade de expressão nos meios de comunicação. Será presidida pelo deputado Gustavo Gayer (PL-GO) e o relator será o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). Integram ainda a subcomissão, os deputados Filipe Barros (PL-PR); Júlia Zanatta (PL-SC) e Mario Frias (PL-SP).

Brasil poderá comprar gás de xisto

O governo brasileiro tenta outra forma de liberar recursos para a combalida economia da Argentina. A desculpa será a utilização da TBG (Transportadora Brasileira Gasoduto Brasil-Bolívia) para trazer o gás de Vaca Muerta ao Brasil, afirmou o diretor Comercial da empresa, Jorge Hijjar. Para viabilizar a compra do gás argentino, será necessário que o Brasil financie a construção do gasoduto Néstor Kirchner, cuja construção o governo brasileiro considera financiar. O detalhe é que o gás produzido em Vaca Muerta utiliza xisto betuminoso, considerado altamente poluente. O Brasil, que segundo estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE) está entre os 10 países com as maiores reservas nacionais de gás de xisto, e o Rio Grande do Sul possui volume expressivas destas reservas, sem no entanto não conseguir processar o produto, devido à pressão dos ambientalistas. Os mesmos ambientalistas que condenam a exploração do xisto no Brasil, silenciam diante da iminente aquisição de gás de xisto produzido na Argentina.

Projeto IPE Saúde no radar do governo gaúcho

Lemos mantém contato permanente com o presidente do instituto, Bruno Jatene, com quem Leite deve conversar na segunda-feira (15). Jatene coordena o grupo de trabalho encarregado de compilar as sugestões recebidas e calcular o impacto financeiro de eventuais alterações na proposta.

Governo finaliza projeto para o IPE Saúde

De olho na busca de uma proposta para equalizar o déficit mensal de R$ 30 milhões do IPE Saúde, o governo reunirá na terça-feira (16) os líderes das bancadas aliadas para apresentar as conclusões dos debates realizados até agora com diversos setores envolvidos na questão. Depois desta análise, será finalizado o texto do projeto que irá para a Assembleia Legislativa.

Lula volta a chamar o agro de “mau caráter” e “fascista”

O presidente Lula voltou a atacar o agronegócio brasileiro ao falar durante o lançamento das plenárias estaduais do Plano Plurianual Participativo ontem (11) em Salvador, na Bahia. Lula, ao mencionar o Agrishow, chamou o agronegócio paulista de “mau caráter” e “fascista” e disse que aceitou um convite para participar de uma feira de agronegócio na Bahia para fazer inveja à Agrishow, maior feira agropecuária da América Latina. Embora Lula tenha desdenhado do Agrishow, a edição de 2023 da Agrishow, no encerramento na ultima sexta-feira (5) anunciou um saldo de mais de R$ 13 bilhões em expectativas de negócios, incluindo vendas de máquinas agrícolas e equipamentos de irrigação e armazenamento. A edição anterior do Agrishow teve um movimento de pouco mais de R$ 11 bilhões .

Alckmin confirma visita ao RS

Não partiu de nenhuma liderança gaúcha do PSB, mas do deputado estadual Miguel Rosseto,do PT,o convite para o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, para visitar o Rio Grande do Sul. Foi durante audiência nesta quinta-feira (11) em Brasília. A data da visita de Alckmin não foi definida.

Quebrar cadeado e fechadura é ato preparatório

A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a quebra de cadeado e o rompimento de fechadura de portas da residência da vítima, com a intenção de praticar o crime de roubo mediante o uso de arma de fogo, correspondem a meros atos preparatórios impuníveis, por não iniciar o núcleo do verbo “subtrair” disposto no artigo 157 do Código Penal. Foi no julgamento do Agravo em Recurso Especial (AREsp 974.254) ajuizado pelo Ministério Público do Tocantins, que tinha o objetivo de condenar dois réus pelo crime de roubo na modalidade tentada.Os réus arrebentaram o portão lateral, o cadeado de outro portão e tentaram abrir a porta da casa da vítima. Antes de subtrair quaisquer bens, avistaram policiais e saíram correndo. A absolvição foi contestada pelo MP tocantinense, para quem os atos praticados mostram a intenção de roubar a casa, inclusive porque um dos réus foi pego portando arma de fogo. Além disso, houve interceptação telefônica contra os mesmos, com mensagens que comprovam o planejamento do crime.

Relator, o ministro Ribeiro Dantas considerou que o reconhecimento da tentativa exige o início de prática do verbo correspondente ao núcleo do tipo penal:

– Neste sentido, a quebra de cadeado e o rompimento de fechadura de portas da residência da vítima, com a intenção de praticar o crime de roubo, mediante o uso de arma de fogo, correspondem a meros atos preparatórios impuníveis, por não iniciar o núcleo do verbo subtrair”, concluiu.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Desistência de Pascoal garante favoritismo de Covatti Filho no comando do PP

