Colunistas As maiores transmissões ao vivo do mundo ainda são analógicas e não se encontram nas redes sociais!

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

A rádio, que iniciou suas transmissões em 1922, ainda é um fenômeno de sucesso Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Por estarmos tão habituados com as redes sociais, que nos oferecem inúmeras formas de nos destacarmos, nosso pensamento imediatamente associa a ideia de “live” a plataformas como YouTube e Instagram. No entanto, esses não foram os pioneiros nesse conceito!

A rádio, que iniciou suas transmissões em 1922, ainda é um fenômeno de sucesso. Tente me citar um único influenciador que consiga manter, ao vivo, mais de 30 mil pessoas conectadas e atentas por 6 horas todos os dias.

Não me entendam mal, sou apaixonado pelo trabalho dos influenciadores digitais e devo muito do que sou hoje à eficácia das mídias online pagas. Contudo, gostaria de ressaltar a importância, ainda nos dias de hoje, das empresas utilizarem as mídias tradicionais para alavancar suas vendas.

A rádio é uma ferramenta excepcional para se aproximar do seu público, lançar um produto, construir uma marca e, sim, realizar vendas diretas! Meu sistema atual funciona tão bem que, assim como com os anúncios online, consigo saber quantas pessoas ouviram, ligaram, iniciaram uma compra e efetivamente compraram.

Nas mídias tradicionais, consigo acessar muitas das informações que obtenho com os anúncios online, tais como: CAC (Custo de Aquisição de Cliente), ROAS (Retorno sobre Gasto com Anúncio), Taxa de Conversão, ROI (Retorno sobre Investimento) e Ticket Médio.

E ainda tenho a vantagem de não estar restrito à falta de um gerente de conta, ou a um guia rigoroso sobre o que posso ou não posso dizer ou anunciar.

Com as mídias tradicionais, você tem um gerente de conta à sua disposição e contato direto com o influenciador (apresentador).

Por isso, não se limite apenas às estratégias digitais. Não deixe de considerar as potencialidades e benefícios das mídias tradicionais. Elas podem oferecer a você uma conexão mais direta, pessoal e efetiva com seu público. E, sem dúvida, a rádio ainda é uma das formas mais poderosas de atingir e envolver seu público de maneira significativa.

Portanto, da próxima vez que você estiver pensando em estratégias para impulsionar seu negócio, lembre-se: as maiores transmissões ao vivo do mundo ainda são analógicas. E essa pode ser a chave para o sucesso da sua marca.

* Escrito por Thiago Rocha

CEO da Sóvida Suplementos Alimentares

Palestrante de Técnicas de Vendas

Mentor de empresários que buscam lançar seu encapsulado MARCA PRÓPRIA

2023-05-11