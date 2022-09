Grêmio “O importante é que conheço 90% do grupo”, diz Renato Portaluppi sobre os jogadores do Grêmio

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Do elenco atual, 14 jogadores já passaram pelas mãos do técnico em sua passagem anterior Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Com a chegada de Renato Portaluppi, novas mudanças na equipe titular do Grêmio podem vir acontecer. Com velhos conhecidos no elenco, jogadores pouco usados com Roger Machado, ex-técnico do time, podem ganhar espaço e, na mesma proporção, outros perder.

Desde que o novo treinador gremista retornou ao comando há expectativa de mudanças nos bastidores. Não só na questão tática, mas também na disposição dos jogadores em campo, que foi uma das críticas da torcida na arquibancada da Arena do Grêmio.

Do elenco gremista, Renato já trabalhou com 14 jogadores. Em sua entrevista de apresentação no CT Presidente Luiz Carvalho, ele destacou que conhece bem o grupo e pediu o apoio incondicional da torcida.

“O importante é que conheço 90% do grupo, no dia a dia vamos ver quem vai jogar. Tem espaço para todos e eu preciso de todos eles”, falou Renato.

O tricolor recebe o Vasco (RJ) neste domingo (11), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 16h. O duelo é válido pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. O Grêmio é o terceiro colocado, com 47 pontos, enquanto o adversário vem logo atrás, com 45.

