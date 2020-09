Geral O INSS faz vistorias nas agências para tentar agilizar o retorno das perícias médicas

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Médicos peritos decidiram não retomar as atividades por falta de segurança e todas as perícias médicas agendadas foram suspensas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que as perícias médicas estão suspensas até que adequações sejam feitas nas salas de atendimento das agências da Previdência, para garantir a segurança dos peritos e beneficiários contra riscos de infecção pelo novo coronavírus. Na segunda-feira (14), diversas unidades retomaram o atendimento presencial, suspenso em março em razão da pandemia.

Entretanto, os médicos peritos decidiram não retomar as atividades por falta de segurança e todas as perícias médicas agendadas foram suspensas. De acordo o INSS, novas inspeções seriam feitas entre esta terça-feira (15) e esta quarta-feira (16) para viabilizar o rápido retorno dos peritos.

De acordo com a Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, durante vistorias nas agências na semana passada, ficou constatado que das mais de 800 unidades que oferecem perícia pelo Brasil, apenas 12 tinham estrutura para retorno seguro neste período de pandemia. “Abrir apenas estas agências e manter fechadas as demais é inviável do ponto de vista gerencial e operacional, e causaria potencial caos nas cidades devido a riscos de sobrecarga de demanda”, explicou a entidade, em comunicado.

Os peritos continuam em trabalho remoto, atendendo os pedidos de antecipação e demais solicitações que já vêm sendo feitas ao longo da pandemia.

A exemplo do que ocorreu em todo o País, na segunda-feira (14) o INSS manteve fechadas as suas agências em Porto Alegre, Viamão e Alvorada (Região Metropolitana). O motivo foi a decisão dos médicos peritos em não retomar atividades presenciais, até que as inspeções comprovem a adequação dessas unidades ao atendimento público.

Mesmo sem o serviço de perícia, segundo o INSS, a retomada gradual inclui a avaliação social, cumprimento de exigências, reabilitação profissional e justificação administrativa. Todos esses serviços devem ser agendados com antecedência pelos canais remotos. “Segurados não agendados não serão atendidos a fim de evitar aglomerações, conforme determinações do Ministério da Saúde”, destacou o INSS.

O segurado deve acessar o portal covid.inss.gov.br para saber qual agência está aberta e se já oferece a perícia. Caso positivo, é necessário fazer a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135.

Segundo o INSS, “enquanto o serviço de perícia médica estiver suspenso serão concedidas antecipações, no valor de um salário mínimo, aos segurados que tiverem direito aos benefícios por incapacidade”. As informações são da Agência Brasil e do INSS.

