Inter O Inter anuncia férias coletivas a todo o departamento de futebol até o dia 20 de abril

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

A medida atinge jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

A direção do Inter anunciou férias coletivas a todo o departamento de futebol. A medida atinge jogadores, comissão técnica e funcionários do departamento e terá validade até o dia 20 de abril. Os principais campeonatos pelo Brasil estão paralisados há cerca de duas semanas em função da pandemia do coronavírus.

“Comunicamos a concessão de férias a todos os empregados, atletas e comissões técnicas do Inter no período de 1º a 20 de abril”, diz o comunicado do Colorado. O período poderá ser prorrogado de acordo com as necessidades da instituição ou, então, permanecendo o estado de calamidade pública.

A diretoria do Inter também se preocupa com a questão financeira do clube. Em entrevista à Rádio Grenal antes do anúncio, o vice-presidente do clube, João Patrício Hermann, explicou que o clube ainda vive momento de incerteza, mas já ciente dos prejuízos das receitas, em virtude do cenário sem jogos. “Não há receita e há uma incerteza gigantesca. Não temos uma mínima definição do que acontecerá mais para frente.” Apesar da situação, o dirigente garante que vai honrar seus compromissos. “Vamos buscar soluções adequadas.”

Conforme a nota divulgada na sexta-feira, apenas funcionários em funções essenciais seguirão com rotina de trabalho nas dependências do clube ou em regime de home office. A direção do Inter também informou que o pagamento referente ao período de férias será feito até o quinto dia útil de maio. Já o adicional de um terço das férias será diluído ao longo do ano.

Em reunião na quinta-feira (26), a Federação Gaúcha de Futebol e os clubes gaúchos da elite definiram pela paralisação do Gauchão por tempo indeterminado. Uma nova reunião para definir o futuro da competição foi agendada para 20 de abril.

