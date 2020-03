Inter Situação do lateral Moisés é o que mais preocupa o Inter em julgamento das expulsões do Grenal

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Julgamento ocorre nesta segunda-feira (30) na Conmebol Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Os episódios e as expulsões do clássico Grenal serão analisadas e julgadas pela Comissão Disciplinar da Conmebol, nesta segunda-feira (30), em Luque, no Paraguai. Entre os quatro jogadores expulsos, pelo lado do Inter, o caso do lateral Moisés, é o que mais gera preocupação do departamento jurídico do clube.

“Os quatro expulsos estão sujeitos as mesmas penas, mas claro que o caso do Moisés preocupa mais. Estamos trabalhando para reduzir ao máximo. Pelos artigos, as penas de referência são de dois a cinco jogos de punição. Mas nosso requerimento é pela absolvição ou apenas advertência aos atletas”, declarou o vice-jurídico do Inter, Gustavo Juchem em entrevista à Rádio Grenal.

Além de Moisés, Edenilson, Victor Cuesta e Praxedes também serão julgados nesta tarde. O departamento jurídico já encaminhou a defesa escrita e também fará a sustentação oral via videoconferência: “Apresentamos defesa escrita dias atrás, já com imagens que achamos pertinentes. Vamos ouvir os atletas e as testemunhas que entendemos adequadas. Para cada jogador é uma estratégia.”

Pela ordem, o julgamento, que inicia às 15h30 (de Brasília), terá a primeira audiência para avaliar a expulsão de Edenilson, depois Moisés, Cuesta e por último o Praxedes.

O julgamento

As audiências iniciam às 15h30 (de Brasília) e cada expulsão seria avaliada de forma individual. O tempo estimado de cada audiência é de 30 minutos, começando pelo atletas do Inter e depois o Grêmio. Por conta disto, o resultado do julgamento pode não ser divulgado nesta segunda-feira.

Conforme o Código Disciplinar da CONMEBOL, as punições previstas no artigo 16 do texto publicado em 2019, prevê:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

