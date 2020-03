Inter Elenco do Inter fará doação coletiva para auxílio ao combate do Covid-19

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Em ato solidário, o grupo de jogadores do Inter se uniu em ação coletiva para auxiliar ao combate e prevenção do coronavírus. 100 cestas básicas e 100 kits de limpezas serão adquiridos e doados pelo elenco para as para instituições gaúchas. Nesta semana serão definidas as instituições beneficiadas.

Além do ato coletivo, o Inter informou que os atletas têm procurado o setor de assistência social do clube para doações individuais de dinheiro e produtos.

Com a paralisação do futebol, o time segue com as atividades suspensas por tempo indeterminado. Além disso, no próximo dia 1° de abril, os jogadores e comissão técnica entrarão em férias coletivas até dia 20 do mesmo mês.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

