Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2021

Fato motivou postagem em rede do social da Conmebol. (Foto: Divulgação/Conmebol)

Em mensagem nas redes sociais, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) parabenizou o Inter pela vaga antecipada à Copa Libertadores da América de 2021. O Colorado se tornou o primeiro clube do Brasil a assegurar presença na próxima edição do torneio continental, ao vencer o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (31).

“Bem-vindo de volta, Internacional”, ressaltou o texto postado no Twitter pela entidade, responsável pela organização do evento. “Bicampeão da Conmebol Libertadores [2006 e 2010], o líder do Brasileirão já garantiu a sua vaga na Copa de 2021. Será a participação de número 14.”

A vaga foi matematicamente obtida porque o clube gaúcho, sob o comando do técnico Abel Braga, chegou a 65 pontos e não pode mais ser alcançado na tabela pelo Athletico Paranaense, no momento a primeira esquipe fora da zona de classificação para a Libertadores.

Situação

Faltando cinco rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Inter lidera o torneio – que não vence desde o tri invicto de 1979. Em segundo lugar aparece o Flamengo (61 pontos), seguido por Atlético-MG (60), São Paulo (58), Fluminense (53), Palmeiras (52) e Grêmio (52).

Os próximos duelos do Colorado têm como adversários o Athletico-PR (nesta quinta-feira, em Curitiba), Sport-PE (no dia 10, no estádio Beira-Rio), Vasco-RJ (dia 17, fora de casa), Flamengo (dia 21, no Rio de Janeiro) e Corinthians (dia 24, em casa).

