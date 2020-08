O Inter está pronto para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Com três vitórias em quatro jogos disputados, o Colorado ocupa a segunda posição na tabela e tem mais um grande desafio pela frente. Neste sábado (22), o time comandado por Eduardo Coudet entra em campo para enfrentar o Atlético-MG, às 19h, no estádio Beira-Rio.

As duas equipes somam nove pontos cada, uma disputa direta pelas primeiras posições na classificação. Para buscar outro resultado positivo no Brasileiro, Coudet comandou na tarde dessa sexta-feira (21), o último treino antes da partida. Sem Guerrero, lesionado, e Pottker, suspenso, o comandante testou alternativas e ajustou os últimos detalhes da equipe.

O zagueiro Zé Gabriel concedeu entrevista coletiva nesta sexta, na sala de imprensa do CT Parque Gigante e falou sobre seu momento e da equipe. “A gente tem um grupo forte. Estou contente com o meu desempenho, agora é dar seguimento, porque temos grandes jogos pela frente”, afirmou.

Despedida

De malas prontas para a Rússia, Bruno Fuchs já está se despedindo do Inter. Apesar de ainda não ter sua saída oficializada, o zagueiro foi vendido ao CSKA Moscou por 8 milhões de euros (cerca de R$ 51 milhões). O contrato prevê mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,6 milhões) a ser recebidos em cláusulas de produtividade, a depender do rendimento do zagueiro. Apesar da venda, o colorado possui 70% dos direitos do atleta. E manterá 20% para receber em uma negociação futura.