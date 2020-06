Rio Grande do Sul O Ipe Saúde e a Unimed firmaram parceria para compartilhar dados no Rio Grande do Sul

17 de junho de 2020

Iniciativa prevê colaboração técnica e institucional. (Foto: Divulgação/Ipergs)

Considerados os dois maiores serviços de assistência complementar do Rio Grande do Sul, o Ipe Saúde e a Unimed Porto Alegre decidiram unir forças para a melhoria dos serviços prestados. Por meio de um termo de cooperação firmado nesta semana, a iniciativa prevê colaboração técnica e institucional, com o compartilhamento de dados e a elaboração conjunta de ações com foco na melhoria de sistemas da auditoria, controles, combate a fraudes e ampliação dos serviços.

“O setor de saúde, em todo o mundo, passa por provações. Nunca a cooperação institucional foi tão importante para viabilizar a sustentabilidade aos sistemas”, destaca o presidente do instituto, Marcus Vinícius de Almeida. “A partir de agora, os dois maiores organismos de saúde complementar do Estado, responsáveis por cuidar de quase 2 milhões de vidas, atuarão conjuntamente para fortalecer suas estruturas de auditoria, controles, prevenção e combate a fraudes.”

A parceria não inclui qualquer tipo de compartilhamento de informações dos usuários do Sistema Ipe Saúde e dos clientes da Unimed entre as instituições, garante o governo gaúcho. A troca de dados refere-se apenas a questões técnicas, como tabelas de preços de Opme (órteses, próteses e materiais especiais), medicamentos, contrastes, dietas e honorários médicos, entre outros insumos.

Uma equipe técnica formada por integrantes das duas instituições será formada para a realização do projeto, que terá duração de um ano, com possibilidade de prorrogação.

Ambas as instituições também compartilharão regras de cobertura e de auditoria referentes ao uso de Opmes, medicamentos, contrastes, dietas, honorários médicos e demais insumos empregados na assistência à saúde, conforme salienta o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Flávio da Costa Vieira:

“A parceria tem como objetivo a cooperação entre as instituições para nos tornarmos mais competitivos e sustentáveis. Estamos unindo esforços que resultarão em mais controle e qualidade em alguns processos de auditoria e compra de materiais, dentre outros, tanto na Unimed Porto Alegre, quanto no Ipe Saúde, sem o compartilhamento dos dados de nossas bases de usuários”.

A partir desta cooperação, será possível elaborar tabelas de insumos de forma conjunta para negociação coletiva com prestadores, com foco na redução de preços em função da maior escala de atendimentos.

Além disso, também se torna viável a criação de regras de auditoria e de negócios comuns, proporcionando maior uniformização na prestação de serviços de saúde no Rio Grande do Sul. “Com os resultados desta parceria, o instituto poderá ampliar gradativamente suas tabelas de cobertura e consequentemente seus serviços e assistência aos usuários”, acrescenta Almeida.

