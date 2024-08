Tecnologia O iPhone 16 vem aí e pode ter telas maiores e novo botão; saiba o que esperar

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Novos modelos de iPhone serão apresentados em setembro. (Foto: Divulgação/Apple)

Todo mês de setembro é igual: a Apple apresenta um novo iPhone e, semanas antes do evento, começa uma onda de rumores sobre o que esperar do próximo smartphone da companhia.

Veja a seguir os principais rumores sobre as características do smartphone da Apple:

* Visual parecido

A última grande mudança do iPhone ocorreu em 2020, quando os aparelhos começaram a ter conexão 5G. No iPhone 16, não vai haver grandes alterações no design do aparelho, segundo Mark Gurman, colunista do site de negócios da Bloomberg e conhecido por antecipar novidades da empresa.

* A empresa deve lançar quatro variações

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Todos deverão ter o processador A18, com as versões Pro tendo o A18 Bionic Pro — uma versão mais avançada do chip.

* Novo botão

Fisicamente, os modelos contarão com um botão adicional. Em versões não Pro, ele deve servir para abrir uma função rapidamente, como abrir o app de câmera ou acionar a lanterna (esse recurso só estava disponível no iPhone 15 Pro).

Em versões Pro, no lado direito, haverá um botão específico para câmera. Ele vai servir para acionar o autofoco na hora de captar imagens, ou aumentar ou reduzir o zoom, tocando nas pontas dele, o que pode ser útil tanto para fotos como vídeos.

* Melhoria nas câmeras

Os modelos Pro devem contar com zoom óptico de 5x contra 3x dos iPhones 15 Pro, de acordo com o analista Ming Chi Kuo. Sobre a qualidade das imagens, a Apple trabalha em uma forma de remoção de reflexo. Na prática, a tecnologia tem potencial de acabar com aqueles círculos causados por raios de luz em fotos ou vídeos, segundo o site MacRumors.

* Telas um pouco maiores e mais cores

Se o visual continua o mesmo, as telas devem ficar um pouco maiores nas versões Pro. O iPhone 16 Pro deve ir de 6,1 polegadas para 6,3 polegadas; enquanto o iPhone 16 Pro Max passará de 6,7 polegadas para 6,9 polegadas. Haverá a volta da cor rose gold e um novo tom de azul para modelos Pro.

* Apple Intelligence para todo lado

Os modelos não terão grandes novidades de hardware. No entanto, o colunista da Bloomberg diz que a Apple falará bastante dos recursos de inteligência artificial. Todos os novos modelos contarão com as novas funcionalidades, que devem ser liberadas com um novo iOS, pois terão pelo menos 8 GB de memória RAM (requisito para suportar os recursos). Dos telefones já lançados, apenas o iPhone 15 Pro e Pro Max terão os recursos.

O Apple Intelligence é uma parceria da Apple com a dona do ChatGPT, a OpenAI. Então, a assistente Siri ficará mais esperta, entendendo comandos de forma natural. Será possível também criar imagens, solicitar edição de um texto conforme o tom escolhido (profissional, amigável ou conciso) ou até pedir que o telefone resuma uma troca de e-mail para você. Num primeiro momento, o serviço de inteligência artificial será gratuito. A Apple, no entanto, tem planos de passar a cobrar pelos recursos em 2027.

