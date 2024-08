Saúde Diabetes: 8 maneiras de controlar a glicose e proteger o coração de problemas graves

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2024

Controlar os níveis de glicose no sangue, melhora a qualidade de vida. (Foto: Freepik)

A gestão eficaz da diabetes, doença crônica que afeta mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo, é fundamental para manter a saúde geral e prevenir complicações graves, incluindo as doenças cardíacas.

Controlar os níveis de glicose no sangue, melhora a qualidade de vida, mas também reduz o risco de desenvolver problemas cardíacos.

Cuidando do coração: monitoramento regular da glicemia pode ajudar

O primeiro passo para controlar o diabetes é o monitoramento frequente dos níveis de glicose no sangue. Isso ajuda a ajustar a medicação, a dieta e o estilo de vida conforme necessário. Utilize um medidor de glicose confiável e siga as orientações do seu médico para obter leituras precisas.

Dieta equilibrada

Uma alimentação saudável é fundamental para o controle do diabetes e a proteção do coração. Foque em:

* Carboidratos complexos: Inclua grãos integrais, legumes e vegetais, que têm baixo índice glicêmico e ajudam a manter os níveis de glicose estáveis.

* Fibras: As fibras solúveis, encontradas em alimentos como aveia e maçãs, podem ajudar a controlar os níveis de glicose e colesterol.

* Gorduras saudáveis: Prefira gorduras insaturadas, presentes em azeite, abacate e nozes, em vez de gorduras saturadas e trans, que podem aumentar o risco de doenças cardíacas.

Exercício físico regular

A atividade física é uma das melhores maneiras de controlar o diabetes e proteger o coração.

O exercício ajuda a:

* Melhorar a Sensibilidade à Insulina: O exercício aumenta a capacidade do corpo de usar a insulina de forma mais eficaz.

* Controlar o Peso: Manter um peso saudável reduz o risco de complicações relacionadas ao diabetes e doenças cardíacas.

* Fortalecer o Coração: Atividades aeróbicas, como caminhada, natação ou ciclismo, são benéficas para a saúde cardiovascular.

Medicação e tratamento

Para muitos pacientes com diabetes, o controle da glicemia pode exigir medicação. É importante:

* Seguir a prescrição médica: Tome medicamentos conforme prescrito e não ajuste a dose sem consultar seu médico.

* Monitorar efeitos colaterais: Esteja atento a possíveis efeitos colaterais e discuta qualquer problema com seu profissional de saúde.

Controle do estresse

O estresse pode afetar negativamente os níveis de glicose no sangue e a saúde cardiovascular. Estratégias para controlar o estresse incluem:

* Técnicas de relaxamento: Meditação, yoga e respiração profunda podem ajudar a reduzir o estresse.

* Apoio social: Conversar com amigos, familiares ou grupos de apoio pode oferecer conforto e perspectiva.

Exames regulares

Consultas regulares com seu médico são essenciais para o gerenciamento eficaz do diabetes e a prevenção de doenças cardíacas. Exames recomendados incluem:

* Exames de sangue: verificar a HbA1c (hemoglobina glicada) e o perfil lipídico para monitorar o controle glicêmico e o colesterol.

* Exames cardíacos: verificar a pressão arterial e realizar exames de colesterol para avaliar o risco de doenças cardíacas.

Evitar hábitos prejudiciais

Certos comportamentos podem aumentar o risco de complicações:

* Não Fumar: O tabagismo é um fator de risco significativo para doenças cardíacas e pode agravar problemas relacionados ao diabetes.

* Limitar o consumo de álcool: O álcool pode afetar os níveis de glicose e interagir com a medicação. Consuma com moderação e sob orientação médica.

