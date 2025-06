Saúde Café pode retardar o envelhecimento das células, e nova pesquisa mostra como

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O efeito da cafeína influencia a maneira como as células crescem. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma boa notícia para os amantes de café: além de servir como um “empurrão” para começar as manhãs, a bebida também é uma aliada no combate ao envelhecimento celular. Agora, cientistas descobriram qual mecanismo está por trás desse efeito.

A pesquisa, publicada na revista científica Microbial Cell nesta semana, mostra a descoberta de que a cafeína consegue interferir no envelhecimento ao acessar um antigo sistema de energia celular, chamado AMPK — que mede o “combustível” usado pelas células.

“Quando suas células estão com pouca energia, a AMPK entra em ação para ajudá-las a lidar com a situação. E nossos resultados mostram que a cafeína ajuda a acionar esse mecanismo”, explica em comunicado Charalampos (Babis) Rallis, professor de Genética, Genômica e Biologia Celular Fundamental na Queen Mary University de Londres e autor sênior do estudo.

Mas como isso afeta a longevidade? Segundo os pesquisadores britânicos, o efeito da cafeína na AMPK influencia a maneira como as células crescem, reparam seu DNA e respondem ao estresse — todos fatores ligados ao envelhecimento e às doenças.

Além disso, de maneira curiosa, o sistema de energia celular AMPK também é alvo da metformina, um medicamento comum para diabetes que está sendo estudado por seu potencial de prolongar a vida humana junto com a rapamicina.

Respostas energéticas

Anteriormente, a mesma equipe de pesquisa encontrou provas de que a cafeína ajuda as células a viverem mais, atuando sobre um regulador de crescimento chamado TOR (Alvo da Rapamicina). O TOR é um interruptor biológico que informa às células quando crescer, com base na quantidade de alimento e energia disponíveis. Esse interruptor controla as respostas energéticas e de estresse em seres vivos há mais de 500 milhões de anos.

“Essas descobertas ajudam a explicar por que a cafeína pode ser benéfica para a saúde e a longevidade. E elas abrem possibilidades interessantes para pesquisas futuras sobre como podemos desencadear esses efeitos de forma mais direta — com dieta, estilo de vida ou novos medicamentos”, ressalta John-Patrick Alao, pesquisador de pós-doutorado que lidera este estudo. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/cafe-pode-retardar-o-envelhecimento-das-celulas-e-nova-pesquisa-mostra-como/

Café pode retardar o envelhecimento das células, e nova pesquisa mostra como

2025-06-29