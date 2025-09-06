Domingo, 07 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Tecnologia Preços da linha iPhone 17 vazam com aumentos; veja valores

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2025

A Apple confirmou a data de lançamento do iPhone 17 para 9 de setembro. (Foto: Reprodução)

A linha iPhone 17 pode ter aumentos de preço ainda mais significativos do que se esperava. Segundo novas informações da agência TrendForce, os acréscimos podem chegar a até US$ 200 (ou R$ 1.090 em conversão direta) nos Estados Unidos.

Para efeito de comparação, rumores anteriores falavam em aumentos mais próximos de US$ 50 (R$ 272).

De forma consonante com o que dizem rumores anteriores, a TrendForce afirmou que os modelos Pro perderão a versão com 128 GB de armazenamento interno, e agora partirão de 256 GB.

O aumento mais significativo, de US$ 200, seria visto no iPhone 17 Pro mais barato, em comparação com o iPhone 16 Pro de “entrada”.

Clientes que desejam um modelo Pro de 512 GB ou 1 TB também veriam aumentos, mas nesse caso seriam acréscimos de US$ 100 (R$ 545)

Os preços são referentes às vendas nos Estados Unidos, mas não há previsões concretas em relação aos preços praticados pela Apple no Brasil.

O inédito iPhone 17 Air pode ter preço inicial de US$ 1.099 (R$ 5.989) para o modelo de 256 GB. Para efeito de comparação, o iPhone 16 Plus – que será substituído pelo ultrafino – começa em US$ 899 (R$ 4.902) com armazenamento de 128 GB.

A empresa de pesquisa espera que o modelo regular de iPhone 17 tenha o mesmo preço inicial de US$ 799 (R$ 4.356). Seu armazenamento básico seria de 128 GB, igual ao do iPhone 16.

Portanto, os preços dos novos iPhones (com 128 GB) devem ser os seguintes:

– iPhone 17 – US$ 799 (R$ 4.365);

– iPhone 17 Air – US$ 1.099 (R$ 6.003);

– iPhone 17 Pro – US$ 1.199 (R$ 6.550);

– iPhone 17 Pro Max – US$ 1.299 (R$ 7.096).

Espera-se que a Apple revele toda a linha iPhone 17 na próxima terça-feira, 9 de setembro. Além dos novos iPhones, a empresa também pode mostrar uma geração atualizada dos relógios Apple Watch, além dos fones de ouvido AirPods Pro.

Novidades

Como principal novidade, o iPhone Air pode ser o mais fino já lançado pela gigante, com 5,5 milímetros (sem incluir o relevo das câmeras). Já o Pro Max deve ser um pouco mais largo do que todos os modelos anteriores.

As opções de cores também devem aumentar. Além do tradicional preto e branco, a tendência é que o modelo base tenha cinco novos tons: cinza aço (Steel Gray), verde, roxo e azul claro. Já o iPhone Air deve aparecer em azul claro e dourado claro – quase bege.

O modelo Pro deve receber a cor mais chamativa: o laranja. Embora o rumor da cor inédita contrarie a estratégia da marca em escolher tons sóbrios para seu maior celular, ele ainda sugere que a família Pro receberá a opção azul, além das já existentes preto, branco (ou vidro líquido) e cinza.

Dos quatro novos iPhones, dois foram desenhados com telas maiores, de acordo com o site especializado Mac Rumors. O iPhone 17 terá uma tela de 6,27 polegadas – o mesmo tamanho do iPhone 16 Pro. Já o ultrafino Air terá 6,6 polegadas de tela, ou seja: tamanho que fica entre o modelo básico e o Pro Max.

Uma novidade que afeta todos os modelos topo de linha da Apple é uma nova câmera telefoto mais poderosa, equipada com um sensor de 48 MP. Isso fará com que os dispositivos premium sejam os primeiros a receber um sistema com essa capacidade.

Mas o design com três câmeras em formato triangular deve seguir no iPhone 17 Pro. Essa distribuição dos sensores fotográficos começou no iPhone 11 e é usado até hoje.

O modelo padrão ainda será equipado com duas câmeras verticais em formato de pílula. As informações são do site Canaltech e do jornal O Estado de S. Paulo.

