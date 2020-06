O iOS 14 é o novo update do sistema operacional da Apple, divulgado pela companhia da maçã há uma semana, durante a WWDC 2020. Contudo, é possível notar algumas semelhanças entre os novos recursos para iPhone e funções já existentes no Android, como a possibilidade de inserir widgets na tela inicial e uma biblioteca de aplicativos.

Outros recursos conhecidos do sistema do Google, como o Tradutor e uma tela para conferir as permissões de apps antes de baixá-los na Play Store, também parecem com funções do iOS 14 possivelmente inspiradas no Android.

Confira, na lista a seguir, um comparativo entre os recursos do sistema da Apple e os já existentes no Android.

Widgets