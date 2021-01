Geral O Japão deve considerar uma nova declaração de emergência nacional por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Tóquio aumentou seu nível de alerta com a Covid-19 em 17 de dezembro. (Foto: Reprodução)

Enquanto se prepara para os Jogos Olímpicos, em julho, o Japão vai considerar a emissão de uma nova declaração de emergência depois que os governadores da região da capital solicitaram medidas para lidar com o aumento recorde de casos de Covid-19, disse o chefe de resposta à pandemia do país neste sábado (2).

O governo precisa consultar especialistas em saúde antes de decidir sobre uma nova declaração, disse o ministro da Economia, Yasutoshi Nishimura, a repórteres após uma reunião com o governador de Tóquio, Yuriko Koike, e líderes de três prefeituras vizinhas.

“O governo nacional e os três governadores compartilharam a opinião de que a situação na área de Tóquio está ficando mais grave, de modo que uma declaração de emergência pode ser necessária”, disse Nishimura.

Como medida provisória, os restaurantes e karaokês na área de Tóquio devem fechar às 20h, enquanto os estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas devem encerrar os trabalhos às 19h, afirmou.

O primeiro-ministro, Yoshihide Suga, resistiu aos apelos para restabelecer o estado de emergência nacional, que o governo havia introduzido em abril durante uma onda anterior da pandemia. Suga deve falar publicamente em 4 de janeiro.

Ele se baseou no fechamento voluntário de empresas e restrições a viagens, em vez do tipo de medidas rígidas de bloqueio vistas em partes da Europa e dos Estados Unidos.

Tóquio aumentou seu nível de alerta com a Covid-19 em 17 de dezembro. Novas infecções na capital atingiram um recorde de 1.337 em 31 de dezembro e neste sábado chegaram a 814. Um recorde nacional também foi estabelecido na última quinta-feira, com 4.520 novos casos.

Olimpíadas de Tóquio

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, confirmou através de um comunicado que as Olimpíadas de Tóquio irão ocorrer em 2021. O evento, inicialmente marcado para 2020, teve que ser adiado por um ano por conta da pandemia de Covid-19. O premiê japonês disse que os jogos serão seguros e protegidos e que o evento pode servir de símbolo para a solidariedade global.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio estão marcados para começar no dia 23 de julho, enquanto as Paralimpíadas vão começar no dia 24 de agosto. As informações são da agência de notícias Reuters e da CNN.

