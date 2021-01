Inadimplência

A taxa de inadimplência média dos bancos do crédito com recursos livres, por sua vez, recuou no ano passado, de 2,9%, em dezembro de 2019, para 2,1% no mesmo mês de 2020.

No caso das operações com pessoas físicas, a inadimplência passou de 3,5% em dezembro de 2019 para 2,8% no fim de 2020. A inadimplência de empresas caiu de 2,1% para 1,2% na mesma comparação.