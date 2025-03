Política O líder do partido de Bolsonaro na Câmara dos Deputados afirmou que contabiliza 310 deputados favoráveis a anistia dos presos do 8 de Janeiro

24 de março de 2025

"Deputados de partidos do centro virão conosco", afirma líder do PL. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que atualmente conta com o apoio de mais de 310 deputados favoráveis à anistia para os presos do 8 de Janeiro. A declaração ocorreu após a divulgação do Placar da Anistia do Estadão, um levantamento exclusivo realizado entre os parlamentares da Casa.

Para Sóstenes, os 95 deputados que ainda não responderam à pesquisa até o momento irão apoiar o projeto quando ele for à votação. Esses parlamentares, segundo o líder, se somariam aos 181 que já haviam declarado apoio até as 20h30 de domingo (23). Outros 116 deputados se posicionaram contra, enquanto 121 não deram retorno. “Esses deputados de partidos do centro virão conosco tão somente vejam a assinatura dos líderes partidários. Alguns deles talvez não vão declarar voto antecipadamente porque podem ter algum processo no STF, algum cuidado, mas na hora do voto vai votar com a gente”, disse Sóstenes.

O líder também destacou que se reuniu com o líder do Republicanos, Gilberto Abramo (MG), e com o presidente da sigla, Marcos Pereira (SP), para garantir o apoio do partido do presidente da Câmara, Hugo Motta (PB), à proposta de anistia. Esse apoio é crucial para a articulação política do projeto, especialmente considerando a resistência de setores da oposição e a tensão em torno do tema.

Entre os alvos do alvará de soltura em massa, que é fortemente apoiado pela bancada da bala, estão presos pela Polícia Militar do Distrito Federal e pela Polícia Federal (PF) após confrontos flagrados por câmeras de segurança. Entre esses indivíduos, há um grupo que agrediu brutalmente com pedaços de pau e barras de ferro um policial militar em serviço, além de atacar o cavalo que o transportava durante a tentativa de tomada de poder.

Além disso, podem ser beneficiados pela anistia aqueles que agrediram, também com barras de ferro, madeira e pedradas, a cabo Marcela Pinno, da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava no policiamento da Esplanada dos Ministérios durante os atos de vandalismo.

“Enquanto alguns me chutavam, me agrediam com barras de ferro, com barras de madeira, outro tentava tomar a minha arma. Momento esse em que fui atingida com uma barra de ferro na cabeça. Quando eles perceberam que eu ainda me mantinha ali no embate, eles começaram a tentar arrancar meu capacete”, contou ela em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

