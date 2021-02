Esporte A governadora de Tóquio disse que o machismo do presidente do comitê organizador da Olimpíada do Japão “é um problema sério”

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Yoshiro Mori, 83 anos, afirmou que "as mulheres falam demais". (Foto: EBC)

Os comentários machistas e sexistas feitos pelo presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, 83 anos, continuam repercutindo mal no Japão. Nesta sexta-feira (5), autoridades, atletas, políticos e até o porta-voz do governo central se pronunciaram sobre o caso.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, afirmou que Mori telefonou para ela e pediu desculpas pelos comentários machistas e sexistas que fez durante uma reunião com presença da imprensa na quarta-feira (3).

Yuriko também disse que os japoneses precisam revisar a participação feminina na sociedade e que Tóquio fará o possível para aumentar as oportunidades para as mulheres. Ela ainda afirmou que os comentários de Mori são um “problema sério” para o evento, que foi adiado em 2020 devido à pandemia e já enfrenta novos questionamentos sobre a sua viabilidade.

“A missão da cidade e do comitê organizador é preparar Jogos seguros, e agora estamos enfrentando um problema sério”, disse a governante.

Em uma reunião do Comitê Olímpico Japonês na última quarta-feira (3), Yoshiro Mori afirmou que reuniões com mulheres são muito longas porque elas falam muito e competem entre si. Ele também disse que, embora o comitê olímpico tenha mulheres entre seus integrantes, “elas sabem o seu lugar”. O jornal Asahi Shimbun, um dos mais importantes do Japão, revelou os comentários de Mori.

A fala de Mori, que foi primeiro-ministro do país entre 2000 e 2001, tem causado furor nas redes sociais no Japão e no exterior. Antes de ligar para a prefeita de Tóquio, ele já havia se desculpado publicamente, mas afirmou que não pensa em renunciar ao cargo.

Panos-quentes

O Comitê Olímpico Internacional se pronunciou sobre o caso na quinta-feira (4) e afirmou que o pedido de desculpas de Mori resolvia o problema. Apesar disso, as críticas continuam e podem alienar ainda mais os japoneses da Olimpíada, que deveria ter sido realizada em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de Covid. De acordo com uma pesquisa recente, a maior parte da população é contrária a realização dos Jogos em julho de 2021.

O porta-voz do governo do Japão tentou dar o caso por encerrado, mas não se furtou a criticar Mori pelos comentários ofensivos às mulheres. Segundo ele, o governo do país entende que o Comitê Olímpico Internacional deu o problema por encerrado, mas “os comentários não deveriam ter sido feitos”:

“Há todo tipo de crítica. Eu espero que as pessoas antendam que a preparação para os Jogos deve seguir com o entendimento e a cooperação de pessoas aos redor do mundo”, disse o porta-voz em uma coletiva de imprensa.

Takuya Hirai, ministro responsável pela transformação digital, afirmou à agência de notícias Kyodo que não pode “imaginar o que o levou a fazer este tipo de comentário. É inaceitável.”

Atletas e ativistas japoneses veem as declarações de Mori como um sinal de que a igualdade de gênero no esporte, e na sociedade japonesa como um todo, ainda é um sonho distante.

“Eu senti raiva pela primeira vez”, afirmou no Twitter o jogador de futebol Shiho Shimoyamada. “É absolutamente insignificante pedir desculpas por comentários que já foram feitos. A não ser que você realmente reconheça seu preconceito e tome medidas a esse respeito, eu acho que a mesma coisa vai acontecer outras vezes.”

Uma petição online contra Mori tinha 12 mil assinaturas na manhã da sexta-feira. O Japão está bem atrás de outras nações desenvolvidas na promoção da igualdade de gênero:tem a 121ª posição entre as 153 nações pesquisadas em um estudo do Fórum Econômico Mundial.

